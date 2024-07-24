اعتقال 300 شخص احتجوا في الكونغرس ضد الحرب على غزة (فيديو)

كشفت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 300 شخص في الكونغرس الأمريكي من المحتجين المطالبين بوقف تسليح إسرائيل.

وأظهر فيديو متداول قيام أمن الكونغرس الأمريكي بمحاولة اعتقال عدد من المتظاهرين اليهود الذين نظموا احتجاجا داخل مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.

ويُظهر الفيديو مجموعة يرتدون قمصاناً حمراء كتب عليها عبارات مثل “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”ليس باسمنا” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، يجلسون على أرضية مبنى الكونغرس ويرددون هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة.

400+ American Jews protest at the capital building on the day after Netanyahu’s arrival by refusing to leave Congress and chanting “ARMS EMBARGO NOW”, “STOP ARMING ISRAEL” and other chants protesting the genocide in Gaza pic.twitter.com/6mQwGlaq9Z — z (@zesqyb) July 23, 2024

وقام عناصر الأمن بتطويقهم ومطالبتهم بإنهاء الاحتجاج، وعندما رفضوا قاموا بسحبهم واحدا تلو الآخر وبدأ بمحاولة اعتقالهم، ورافق ذلك تصفيق من بعض الموجودين في المكان.

وأكدت إحدى المتظاهرات المعتقلات، وتدعى “تاليا بريستر”، أنهم نظموا الاحتجاج للتأكيد على أن ما يحدث في غزة ليس باسم الشعب اليهودي.

BREAKING: hundreds of Jews protest in Congress for the US to stop arming Israel, during Netanyahu’s visit pic.twitter.com/BYqBaoh5Nz — Tiberius (@ecomarxi) July 23, 2024

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، فيما تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن الخميس، وفي اليوم التالي يلتقي المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب.