بُترت ساقها في قصف إسرائيلي.. كريستينا عاصي تحمل شعلة أولمبياد باريس (فيديو)

حملت مصورة وكالة “فرانس برس” اللبنانية كريستينا عاصي الشعلة الأولمبية في فرنسا، تكريمًا للصحفيين الذين سقطوا خلال أدائهم عملهم، ورافقها زميلها المصور الصحفي الأمريكي ديلان كولنز في الوكالة.

وحملت كريستينا البالغة (29 عاما) شعلة أولمبياد باريس 2024 من على كرسيها المتحرك بعد نحو 10 أشهر على بتر ساقها، تكريمًا لضحايا الصحافة ممن قتلوا في الميدان أثناء عملهم في مناطق الحروب.

وأصيبت كريستينا عاصي جراء قصف إسرائيلي، في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، خلال تغطية تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية بين حزب الله وإسرائيل.

وأدت القذيفة التي أطلقتها دبابة إسرائيلية إلى استشهاد الصحفي في وكالة رويترز عصام عبد الله وإصابة 6 صحفيين آخرين كانوا متواجدين في المكان من بينهم كريستينا التي خضعت لاحقا لعملية بتر ساقها اليمنى. وأصيب أيضا زميلها ديلان كولنز.

ولم يغب زملاء كريستينا عن بالها حيث قالت: “كل الأوقات عصام في بالي، نفعل ذلك من أجله ولكل الصحفيين الذين سقطوا ولا زالوا يموتون فقط لأنهم يؤدون وظيفتهم”.

وعن أهمية هذا التكريم من خلال حمل الشعلة الأولمبية في باريس، قالت: “لا أعلم إذا كان الذي نفعله سيوُصل الرسالة، لكن علينا أن نجرب، وأعتقد أن سكان أوروبا ليس لديهم أي فكرة عن هويتنا والذي جرى لنا وغير حياتنا”.

وعن منظورها للعدالة الدولية، قالت: “أنا لا يهمني إذا كنا سننالها نحن اللبنانيون، لأننا نعلم كيف تجري الأمور في المنطقة، ولكن أتمنى أن نحصل على العدالة.. العدالة بالنسبة لي أن أعود وأقف لأحمل الكاميرا وأعمل مجددًا”.

وأضافت وهي تبكي متذكرةً الاستهداف الذي غير حياتها وأنهى حياة زميلها: “يا ليت عصام كان معنا، تمنيت أن يكون رفعنا للشعلة ليس بسبب تعرضنا للاعتداء”.

وتابعت: “تمنيت أنا أرفع الشعلة وأنا ماشيةً على قدمي بكامل صحتي. لا أعتقد أن الذي فعلناه اليوم سيرد لنا حقنا وتعبنا ووجعنا”.