بهدف دعم مصابات الحرب.. مركز علاج نفسي تؤسسه امرأة مصابة بالشمال السوري (فيديو)

بهدف منح المصابات الثقة للاندماج في المجتمع والقيام بأدوارهن وإعالة أسرهن، أسست أسماء المصري مركز “صامدات” في شمالي سوريا لدعم النساء المصابات في الحرب.

وفي حوار مع الجزيرة مباشر، قالت أسماء المصري (37 عامًا) التي أصيبت برصاص قناص “غالبًا ما تشعر المصابات بالخجل من إصابتهن، حتى إنهن يبقين في الخيام ويرفضن الخروج. لذلك، نعمل في المركز على تحسين نفسية المصابة من خلال الجلسات النفسية والنشاطات والجولات الميدانية، كما نوثق القصص وننشرها إذا سمح بذلك”.

وأعربت أسماء عن أملها أن يتم دعم المصابات ليتمكنّ من إكمال علاجهن، مؤكدة أن العديد منهن يحتجن إلى عمليات جراحية ورحلات علاج طويلة ليعشن مثل باقي العالم.

وتحدثت أمل الحسين التي أصيبت في قصف جوي عن معاناتها بعد الإصابة “عندما أُصبت، فقدت شعري بالكامل، وتدمرت أعصاب يدي اليسرى”.

وأشارت إلى خجلها من الإصابة قائلة “كنت أخجل من نفسي ولا أحب الخروج من المنزل، ولكن عندما تعرفت على العاملات في المركز، تحسنت نفسيتي”.

وأضافت أمل أن تعرّفها على من يشاركنها معاناتها في المركز غيّر نظرتها إلى الحياة وجعلها أكثر قوة “أصبحن يزرنني، ونتحدث على الهاتف، ونتابع أخبار بعضنا البعض، ونشعر بوجع بعضنا”.

وحسب تقارير لمراصد حقوقية سورية، فقد أصيب نحو مليوني شخص بإصابات يصل الكثير منها إلى إعاقات دائمة جراء الحرب في سوريا.