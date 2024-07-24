خطاب نتنياهو في الكونغرس.. اتهامات لإيران وحماس ودعوة إلى “تحالف جديد في الشرق الأوسط”
ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أمام “الكونغرس” الأمريكي الأربعاء، مليء بالتصريحات المثيرة للجدل والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودور تل أبيب في المنطقة.
وهاجم نتنياهو خلال الخطاب بشدة إيران وحركة “حماس”، محاولًا تبرير العدوان على غزة، واعتبر أن “يوم 7 أكتوبر سيبقى في التاريخ”.
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وكرر نتنياهو المزاعم الإسرائيلية حول ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما هاجمت المقاومة الفلسطينية مواقع عسكرية وبعض المستوطنات في غلاف غزة، وذكر أن الصراع في الشرق الأوسط “ليس بين الحضارات وإنما بين البربرية والتحضر”.
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المدعي العام للجنائية الدولية، وقال إنه “اتهم إسرائيل دون دليل بتجويع سكان غزة وهذا هراء”.
كما ادعى نتنياهو أن “الحرب في غزة بها أقل نسبة من عدد القتلى المدنيين”، مشيرًا إلى أن إسرائيل “أخرجت المدنيين من طريق الأذى خلال عملياتها”، وذلك رغم أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ودعا نتانياهو إلى “غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين بعد انتهاء الحرب”.
وأشار إلى أنه “بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة تشكيل تحالف في الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران”، معربًا عن تطلعه إلى “تحالف جديد في الشرق الأوسط يكون امتدادًا لاتفاقات أبراهام”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب نتنياهو:
- نحن على مفترق طرق تاريخي والشرق الأوسط يغلي والصراع ليس بين حضارات وإنما بين البربرية والتحضر
- الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن يقفا سويًا وحين نقوم بذلك سننتصر وهم سيهزمون
- جئت هنا لكي أؤكد لكم أننا سننتصر
- استطعنا إعادة 135 من الرهائن بعضهم من خلال عمليات إنقاذ
- الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني
- لن أستكين حتى إعادة كل الأسرى
- منخرطون في جهود كبيرة لتأمين عودة الأسرى وأنا واثق من نجاح هذه الجهود
- أشكر الرئيس جو بايدن على دعمه الكبير لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر
- منذ 9 أشهر الجنود الإسرائيليون أبدوا بسالة لا نظير لها
- ما حدث يوم السابع من أكتوبر لن يحدث مرة أخرى
- المتظاهرون ضد إسرائيل يجب أن يخجلوا من أنفسهم
- ما نعلمه أن إيران تمول المظاهرات التي تحدث الآن خارج “الكونغرس”
- معاداة السامية هي أكثر أنواع الكراهية انتشارًا منذ عقود
- يجب أن ندين معاداة السامية في كل مكان وأي زمان دون أي استثناء
- المدعي العام للجنائية الدولية اتهم إسرائيل دون دليل بتجويع سكان غزة وهذا هراء
- سكان غزة يشعرون بالجوع لأن “حماس” تسرق المساعدات الإنسانية
- الحرب في غزة بها أقل نسبة من عدد القتلى المدنيين
- “حماس” تريد أن يقتل المدنيون الفلسطينيون من أجل التشنيع على إسرائيل
- إسرائيل أخرجت المدنيين من طريق الأذى خلال عمليتنا في رفح وفعليًا لم نقتل أي مدني
- أشكر بايدن لدعمه المخلص لإسرائيل
- محكمة الجنايات الدولية تحاول تكبيل يد إسرائيل
- لن يتم تكبيل يد الدولة اليهودية وسندافع عن أنفسنا
- إيران هي المسؤولة عن كل الإرهاب وكل القتل في المنطقة
- إيران تدرك أن التحدي الحقيقي هو احتلال الشرق الأوسط عبر وكلائها وإسرائيل تقف عقبة أمامها
- نحن لا نحمي أنفسنا فقط من إيران بل نحميكم أنتم أيضًا
- النصر ضد “حماس” وشيك وهزيمتها ستكون هزيمة لمحور الشر
- نود عودة مواطنينا إلى الشمال بالطرق الدبلوماسية
- إسرائيل ستفعل ما يتعين عليها فعله لإعادة الأمن إلى الحدود الشمالية
- أثمن كثيرًا الدعم الأمريكي في هذه الحرب وتسريع الدعم العسكري لنا سيسهل إنهاء الحرب في غزة
- أناشد الولايات المتحدة إعطاءنا الأدوات لإنهاء المهمة بشكل أسرع
- الحرب ستنتهي غدًا إذا ألقت حماس السلاح وأعادت المختطفين
- إسرائيل لا تريد تدمير غزة ولكن نسعى لوجود عسكري هناك حتى لا تشكل غزة أي تهديد عسكري لنا
- يجب أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يقودها فلسطينيون لا يريدون تدمير إسرائيل
- بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة تشكيل تحالف في الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران
- أتطلع إلى تحالف جديد في الشرق الأوسط يكون امتدادًا لاتفاقات أبراهام
- لن يتم تقسيم القدس مرة أخرى وهي عاصمتنا الأبدية
- أشكر الرئيس السابق ترامب على كل ما قدمه لإسرائيل
- إسرائيل لن تتراجع وسنقاتل حتى تحقيق النصر
- إسرائيل ستظل الحليف الذي لا يمكن الاستغناء عنه للولايات المتحدة
- سنواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركائنا العرب لتحويل الشرق الأوسط إلى مكان مزدهر