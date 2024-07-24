خطاب نتنياهو في الكونغرس.. اتهامات لإيران وحماس ودعوة إلى “تحالف جديد في الشرق الأوسط”

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أمام “الكونغرس” الأمريكي الأربعاء، مليء بالتصريحات المثيرة للجدل والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودور تل أبيب في المنطقة.

وهاجم نتنياهو خلال الخطاب بشدة إيران وحركة “حماس”، محاولًا تبرير العدوان على غزة، واعتبر أن “يوم 7 أكتوبر سيبقى في التاريخ”.

وكرر نتنياهو المزاعم الإسرائيلية حول ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما هاجمت المقاومة الفلسطينية مواقع عسكرية وبعض المستوطنات في غلاف غزة، وذكر أن الصراع في الشرق الأوسط “ليس بين الحضارات وإنما بين البربرية والتحضر”.

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المدعي العام للجنائية الدولية، وقال إنه “اتهم إسرائيل دون دليل بتجويع سكان غزة وهذا هراء”.

كما ادعى نتنياهو أن “الحرب في غزة بها أقل نسبة من عدد القتلى المدنيين”، مشيرًا إلى أن إسرائيل “أخرجت المدنيين من طريق الأذى خلال عملياتها”، وذلك رغم أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ودعا نتانياهو إلى “غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين بعد انتهاء الحرب”.

وأشار إلى أنه “بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة تشكيل تحالف في الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران”، معربًا عن تطلعه إلى “تحالف جديد في الشرق الأوسط يكون امتدادًا لاتفاقات أبراهام”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب نتنياهو: