قيادي بحماس: فتح وافقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعلان بيجين أكد الحق في المقاومة (فيديو)

قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن حركة فتح وافقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة غزة والضفة.

وأضاف خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، مع الجزيرة مباشر “نأمل أن يتم تشكيل حكومة الوحدة قبل انتهاء الحرب على غزة“.

ورأى بدران أن تشكيل مثل هذه الحكومة ربما يسهّل عملية وقف إطلاق النار، كما أنه يقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض واقع بعينه على الضفة أو قطاع غزة.

وشدد على رؤية حركة حماس بمنع أي قوة من فرض إرادتها على الشعب الفلسطيني أو إدارة أمور الفلسطينيين في غزة أو الضفة.

وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى وحدة وطنية شاملة تضم كل القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة، وذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا فلسطينيا في بيجين، بدعوة رسمية من الصين.

والفصائل التي شاركت في اللقاء هي: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

وشارك أيضا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).

القيادي في حماس حسام بدران يكشف للجزيرة مباشر موقف حركة فتح من تشكيل حكومة وحدة وطنية pic.twitter.com/KCRLi93wFv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2024

تأكيد الحق في المقاومة

وأشار بدران إلى أن “الفصائل أكدت في إعلان بيجين حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل”.

وأكد توافق الرؤى بين كل الفصائل بشأن العمل على إعادة إعمار قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من القطاع.

ولفت بدران إلى ضرورة معالجة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة دخول كل الفصائل الفلسطينية إليها، لكنه أشار إلى أهمية توحيد الموقف الفلسطيني وإسناد المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الإسرائيلي.

القيادي في حــ ــمــ ــاس حسام بدران للجزيرة مباشر: 🔴 حركة فتح وافقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة #غزة والضفة 🔴 نأمل أن يتم تشكيل حكومة الوحدة قبل انتهاء الحرب على غزة 🔴 أكدنا في إعلان بيجين على حق شعبنا في مــ ــقــ ــاومــ ــة الاحتلال بالوسائل كافة 🔴 انزعاج… pic.twitter.com/TpPVV4Rsfx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2024

انزعاج الاحتلال من إعلان بيجين

ورأى بدران أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن مخرجات الاجتماع بين الفصائل “يعبّر عن انزعاج الاحتلال من إعلان بيجين لإنهاء الانقسام، كما يؤكد أننا على الطريق الصحيح”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، رأت إسرائيل أن الاتفاق الذي أبرمته الفصائل الفلسطينية في الصين لتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة توحد المؤسسات الفلسطينية بمثابة أمر لن يحدث.

وانتقد كاتس، في تصريحات نشرها عبر منصة إكس، ما سمّاه انخراط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذلك الاتفاق.

وقال كاتس “وقّعت حماس وفتح اتفاقا في الصين للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب، لكن في الواقع، هذا لن يحدث، لأن حكم حماس سوف يُسحق، وعباس سوف يراقب غزة من بعيد، وسيظل أمن إسرائيل في أيدي إسرائيل وحدها”، وفق ادعائه.

بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالمواقف الصينية المطالبة ببذل الجهود المشتركة لتمكين دولة فلسطين من فرض ولايتها وحكمها على أرضها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.