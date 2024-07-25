أحدهم فقد الذاكرة.. وصول 3 فلسطينيين أفرج عنهم الاحتلال إلى مستشفى ناصر (فيديو)

وصل، صباح الخميس، 3 أسرى فلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد أن أفرج عنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين الأسرى شاب فقد ذاكرته جراء التعذيب، ومسن بدا عليه بوضوح آثار التعذيب، وشاب ثالث روى للجزيرة مباشر المآسي التي تعرضوا لها في سجون الاحتلال.

وقال أحد الأسرى المحررين، إن جيش الاحتلال اعتقله في 18 مايو/أيار الماضي من جباليا شمالي قطاع غزة، أي أنه معتقل منذ أكثر من شهرين.

وأضاف “تعرضنا للتعذيب والضرب وقلة القيمة، لم نكن في سجن، كنا في أماكن لا تصلح للدواب، وكنا ننام على الأسفلت، وممنوعين تمامًا من التحدث لأي شخص أو التحرك من أماكننا لأن ذلك كان يعرضنا للإهانة، طوال فترة اعتقالنا كنا مقيدي الأيدي ومعصوبي العينين”.

وكشف عن تكثيف التعذيب أثناء فترة التحقيق، حيث كانوا يجلسون على كرسي أمام المحقق، ومع كل إجابة منهم يتعرضون للضرب المبرح من قوات الاحتلال.

وأكد الأسير استشهاد العديد من الأسرى خلال فترة الاعتقال وعمليات التحقيق.

في سياق متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك مما تم الكشف عن هوياتهم.

وقالت في بيان، اليوم الخميس “هذا بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني”.

“حماس”: الأسرى الفلسطينيين بين يدي وحوش بشرية

من جهتها أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا تدين فيه تعذيب الاحتلال للأسرى، وقالت “مشاهد التعذيب الشديد بعد الإفراج عن عدد من الأسرى اليوم وهم بحالة إنسانية قاسية، تؤكِّد ما يواجهه آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومراكز الاحتجاز النازية، من أهوال على أيدي وحوش بشرية مجردة من أي قيم إنسانية، تمارس بحق الأبرياء العزّل أبشع صنوف التعذيب السادي”.

وأضافت “أن الحالة التي ظهر عليها المختطفون الستة المفرج عنهم اليوم إلى قطاع غزة، وبينهم سيدتان، من وضع صحي متردٍّ نتيجة التعذيب والإهمال والتجويع والإهانات والحرمان من النوم، وما أدلوا به من شهادات عن جرائم يندى لها الجبين في السجون والمعتقلات، يؤكد الحاجة الملحة لوقفة جادة لكشف ما يحدث في سجون الاحتلال، وإنقاذ آلاف الفلسطينيين المختطفين في أقبية سجون الاحتلال الصهيوني النازي”.