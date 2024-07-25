الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطرة جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين خلال معارك جنوب قطاع غزة، مما يرفع حصيلة قتلاه إلى 687 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي بيان رسمي، قال الجيش: “قتل الرقيب نوعم دويك البالغ من العمر 19 عامًا، من الكتيبة التاسعة، في معركة بجنوب قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن “جنديين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في معارك جنوب القطاع”.

ووفقًا للجيش، وصل عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 687، بينهم 327 قتلوا في المعارك البرية في غزة.

كما بلغ عدد الجنود الجرحى 4 آلاف و213، من بينهم ألفان و533 أصيبوا في المعارك البرية.

ويواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.