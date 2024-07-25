الاحتلال يهدم 5 منازل فلسطينية في الضفة الغربية (فيديو)

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 منازل فلسطينية في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء من دون ترخيص.

وقعت عمليات الهدم في محافظتي بيت لحم والخليل بجنوب الضفة، والأغوار الشمالي بشمال شرقها.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت حي حسكا في مدينة الخليل وشرعت في عملية هدم لفيلا سكنية مكوّنة من 3 طوابق.

وأوضح الشهود أن الجرافات الإسرائيلية سوّت الفيلا بالأرض. وبيّنوا أن الاحتلال يتذرع بأن عملية البناء تمّت من دون ترخيص في منطقة مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو الموقّع بين منظمة التحرير وإسرائيل.

وبالذريعة ذاتها، هدمت جرافات تتبع البلدية الإسرائيلية بالقدس منزلا في قرية الولجة الواقعة بين بيت لحم والقدس، بحسب رئيس مجلس القرية خضر الأعرج.

وبيّن الأعرج أن السلطات الإسرائيلية تهدم منازل فلسطينية في القرية، بصورة شبه يومية.

تغطية صحفية: مشاهد من هدم الاحتلال منازل ومنشآت وتجريف أرض بمنطقة فرش الهوا في الخليل. pic.twitter.com/JDJDjvrOoU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 25, 2024

قيود مشددة

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تمنح رخص البناء للمستوطنات اليهودية في المدينة، في حين تفرض قيودا مشددة على منح رخص البناء للفلسطينيين.

وفي الأغوار الشمالية، هدمت السلطات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية مشيدة من الصفيح، بحسب الناشط الفلسطيني في مقاومة الاستيطان أيمن غريب.

وقال غريب إن السلطات الإسرائيلية تتذرع بأن المنازل مشيدة من دون ترخيص.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدمت إسرائيل 318 منشأة بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2024.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” من دون ترخيص، ومن شبه المستحيل الحصول على ذلك الترخيص.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق هي: “أ” وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​