الجيش الإسرائيلي: استعادة جثث 5 أسرى في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته استعادت، أمس الأربعاء، جثث 5 أشخاص قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، واحتُجزت في غزة منذ ذلك الحين، على حد زعمه.

وقالت إذاعة الجيش إن مايا جورين، وهي معلمة رياض أطفال تبلغ من العمر 56 عاما، قُتلت خلال الهجوم على التجمع السكني نير عوز الذي كان من أكثر التجمعات تضررا من هجوم حماس.

وذكر الجيش أن الـ4 الآخرين هم جنديا احتياط وجنديان كانا في الخدمة الإلزامية، وقتلوا في مواجهات خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وزعم الاحتلال أن الجثث انتُشلت من منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة، التي أطلقت فيها القوات الإسرائيلية عمليات جديدة هذا الأسبوع.

وكان ينظر إلى الـ5 على أنهم من بين 120 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الوفاة المفترضة لنحو ثلث المحتجزين بناء على نتائج الفحص الجنائي من مواقع مختلفة للهجوم والاستخبارات والتوثيق البصري وشهادات الرهائن المفرج عنهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء، إن حكومته تنخرط بشكل نشط في جهود مكثفة لإطلاق سراح الرهائن الباقين، وإنه واثق من أن هذه الجهود ستكلل بالنجاح.

وقال مسؤول إسرائيلي أمس الأربعاء، إن وفدا إسرائيليا سيشارك في محادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر الأسبوع المقبل.