القسام: إيقاع قوة إسرائيلية في كمين ثلاثي مركب قرب جنين (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لإيقاع قوة إسرائيلية في كمين ثلاثي مركب قرب السياج الفاصل المحاذي لقرية المطلة قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتائب القسام في بيان عبر قناتها على تليغرام “إيقاع قوة صهيونية في كمين ثلاثي مركب قرب السياج الفاصل المحاذي لقرية المطلة قرب مدينة جنين بالضفة الغربية”.

وقالت القسام إن الكمين كان عبارة عن 3 عبوات، إحداها للاستدراج، والأخريان للفتك بجنود الاحتلال. وتضمن المقطع مشاهد لرصد مكان العملية وتجهيز العبوات ثم تفجير عبوة الاستدراج.

وبعد قدوم قوة إسرائيلية تم تفجير إحدى العبوتين، وعند تقدم ضابط إسرائيلي نحو العبوة الثالثة تم تفجيرها. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة ضابط وجنديين خلال العملية.

قنص جندي

وعلى صعيد العمليات في قطاع غزة قالت القسام في بيان “تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية “الغول” في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع”.

كما أعلنت القسام في أن مقاتليها “تمكنوا بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من دكّ تموضع لقوات العدو قرب مسجد الظلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

كما أبلغ مقاتلو القسام عن “استدراج قوتين صهيونيتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة”.