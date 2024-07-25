رشيدة طليب تواجه نتنياهو بلافتة احتجاجية في الكونغرس (صورة)

رغم التصفيق الحار بين كل جملة وأخرى لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، إلا أن هناك مواقف قليلة أبدت اعتراضها على وجود نتنياهو في القاعة، وكان أبرزها موقف النائبة الديمقراطية رشيدة طليب.

ورفعت طليب لافتة باللونين الأبيض والأسود كُتب على أحد جانبيها “مجرم حرب”، وعلى الجانب الآخر “مذنب بارتكاب جرائم إبادة جماعية”.

ورشيدة طليب، سياسية أمريكية مرموقة وأول نائبة من أصول فلسطينية في الكونغرس، ولدت في عام 1976.

وخاضت طليب العديد من المعارك السياسية دفاعاً عن حق الفلسطينيين في أرضهم، وعُرفت بموقفها الثابت ضد الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.

ومؤخرا انتقدت أعضاء مجلس النواب الأمريكي لدعمهم تشريعا يمنع المسؤولين الأمريكيين من ذكر عدد القتلى الفلسطينيين.

كما أكدت أن منح حكومة نتنياهو، مزيدا من الأسلحة يمثل تغاضيًا عن التدمير الكامل لقطاع غزة من ناحية، وإنذارًا بتأجيج حرب إقليمية من ناحية أخرى.