أردوغان يعلّق على احتفاء الكونغرس بـ”هتلر العصر” نتنياهو

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الطريقة التي احتفى فيها “الكونغرس” الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الملطخة يداه بدماء الفلسطينيين”، وفق وصفه.

وقال أردوغان في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول “شاهدنا، والعالم بأسره، كيف جرى التصفيق في الكونغرس الأمريكي لقاتل مرتكب إبادة جماعية؟!”.

وأضاف “تخيلوا أن الكونغرس الأمريكي يصفق لقتلة أزهقوا أرواح قرابة 40 ألف طفل وامرأة ومسن في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 10 شهور”.

وذكر أردوغان أن الذين “دأبوا على تقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم لم يشعروا بذرة خجل أثناء احتفائهم بهتلر العصر”، في إشارة إلى نتنياهو.

وتابع “نحن أمام ضمور عقلي لا يكتفي باستضافة جزار يديه ملطختان بدماء 150 ألف فلسطيني بغزة بل ويصفقون لخطابه المليء بالأوهام”.

والأربعاء الماضي، ألقى نتنياهو خطابًا أمام “الكونغرس” الأمريكي، ساق خلاله مزاعم كثيرة عن حربه على غزة تتنافى مع التقارير الدولية والأممية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلّفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.