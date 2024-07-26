إيلون ماسك يصطحب نتنياهو في جولة بأحد مصانع تسلا (فيديو)

استقبل رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته في أحد مصانع شركة تسلا.

ورافق نتنياهو وزوجته قوة أمنية كبيرة خلال تجولهم داخل المصنع برفقة ماسك.

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ao lado de Elon Musk, faz tour pela fábrica da Tesla pic.twitter.com/4tFbMy7dKT — Elise Wilshaw (@EliseWilshaw) July 25, 2024

ماسك يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب نتنياهو

والأربعاء، نشر ماسك تدوينة مثيرة للجدل هاجم فيها الحزب الديمقراطي، واتهمه بـ”معاداة السامية”، وذلك بسبب امتناع عدد كبير منهم حضور جلسة الكونغرس للاستماع لخطاب نتنياهو.

وكتب ماسك “يرفض الديمقراطيون قبول الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن الحزب الديمقراطي أصبح بسرعة كبيرة معاديًا للسامية بشكل علني، وهو يسير بهذا الاتجاه بسرعة ولا يتباطأ”.

People who have been lifelong Democrats refuse to accept the clear reality that the Democratic Party is rapidly become openly antisemitic. This trend is accelerating, not slowing down. Knock, knock. Hello, Captain Obvious here! https://t.co/YspN1d4GQy — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2024

وسبق ونظمت إسرائيل زيارة لماسك للمستوطنات بغلاف غزة، في مشهد رأى كثيرون أنه يهدف لتحجيم ماسك للمحتوى المناصر لغزة عبر منصة “إكس” التابعة له.