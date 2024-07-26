سياسة|قطاع غزة

إيلون ماسك يصطحب نتنياهو في جولة بأحد مصانع تسلا (فيديو)

إيلون ماسك يستقبل نتنياهو وزوجته في مصنع تسلا
مدة الفيديو 00 minutes 33 seconds
26/7/2024

استقبل رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته في أحد مصانع شركة تسلا.

ورافق نتنياهو وزوجته قوة أمنية كبيرة خلال تجولهم داخل المصنع برفقة ماسك.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ماسك يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب نتنياهو

والأربعاء، نشر ماسك تدوينة مثيرة للجدل هاجم فيها الحزب الديمقراطي، واتهمه بـ”معاداة السامية”، وذلك بسبب امتناع عدد كبير منهم حضور جلسة الكونغرس للاستماع لخطاب نتنياهو.

وكتب ماسك “يرفض الديمقراطيون قبول الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن الحزب الديمقراطي أصبح بسرعة كبيرة معاديًا للسامية بشكل علني، وهو يسير بهذا الاتجاه بسرعة ولا يتباطأ”.

وسبق ونظمت إسرائيل زيارة لماسك للمستوطنات بغلاف غزة، في مشهد رأى كثيرون أنه يهدف لتحجيم ماسك للمحتوى المناصر لغزة عبر منصة “إكس” التابعة له.

المصدر : الجزيرة مباشر