إيلون ماسك يصطحب نتنياهو في جولة بأحد مصانع تسلا (فيديو)

استقبل رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته في أحد مصانع شركة تسلا.

ورافق نتنياهو وزوجته قوة أمنية كبيرة خلال تجولهم داخل المصنع برفقة ماسك.

والأربعاء، نشر ماسك تدوينة مثيرة للجدل هاجم فيها الحزب الديمقراطي، واتهمه بـ”معاداة السامية”، وذلك بسبب امتناع عدد كبير منهم حضور جلسة الكونغرس للاستماع لخطاب نتنياهو.

وكتب ماسك “يرفض الديمقراطيون قبول الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن الحزب الديمقراطي أصبح بسرعة كبيرة معاديًا للسامية بشكل علني، وهو يسير بهذا الاتجاه بسرعة ولا يتباطأ”.

People who have been lifelong Democrats refuse to accept the clear reality that the Democratic Party is rapidly become openly antisemitic.

This trend is accelerating, not slowing down.

Knock, knock. Hello, Captain Obvious here! https://t.co/YspN1d4GQy

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2024