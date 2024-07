بعد صمت طويل.. كامالا هاريس تتلقى المكالمة المنتظرة من أوباما (فيديو)

أعلن باراك أوباما، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، وزوجته ميشيل، عن دعمهما لكامالا هاريس في ترشحها للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، وذلك بعد صمت طويل أعقب انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.

ونشر أوباما، على حسابه عبر “إكس” اليوم الجمعة، “فيديو” ظهرت فيه كامالا هاريس وهي تتلقى مكالمة منه انضمت إليها زوجته ميشيل.

وقال أوباما لهاريس “اتصلنا لنقول إن ميشيل وأنا لا يمكن أن نكون أكثر فخرًا بتأييدك، وبذل كل ما في وسعنا لمساعدتك في اجتياز هذه الانتخابات والوصول إلى المكتب البيضاوي”.

وقالت ميشيل أوباما: “لا أستطيع إجراء هذه المكالمة الهاتفية دون أن أقول لابنتي كامالا: أنا فخورة بك”، وأضافت “سيكون هذا حدثًا تاريخيًا”.

من جانبها شكرتهما كامالا، وقالت إنها تتطلع إلى “الوصول إلى هناك، والتواجد على الطريق” معهم في الحملة التي تستمر 3 أشهر قبل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

