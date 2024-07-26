هاريس خلال استقبالها نتنياهو: “لن أصمت” إزاء المعاناة في غزة

أبدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي خلال لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الخميس عن “قلقها العميق” إزاء عدد الضحايا في قطاع غزة، وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت هاريس أنه “لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدَّرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت”.

وعبّرت عن قلقها بشأن “الأزمة الإنسانية في غزة”، داعيةً إلى دفع محادثات وقف إطلاق النار إلى الأمام.

وشددت هاريس على ضرورة إبرام اتفاق ينهي الحرب في غزة، مؤكدة أن “آن الأوان لإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء”.

كما أشارت إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لوجود “دولة يهودية آمنة”، مؤكدة أهمية تحقيق هذا الحل لضمان استقرار المنطقة وأمنها.

وفي الوقت ذاته، أكدت هاريس خلال لقائها أن “حماس منظمة إرهابية وحشية وهي من أطلقت الحرب في 7 أكتوبر”، وأن لإسرائيل “حق الدفاع عن نفسها”.

كما عبّرت عن دعمها لعائلات الأسرى في غزة، مشيرة إلى أنها تعمل مع الرئيس جو بايدن “كل يوم لإعادة الرهائن إلى ديارهم”.