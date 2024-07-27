الألعاب الأولمبية باريس 2024.. اسم كوريا الجنوبية يثير الجدل واللجنة الدولية تعتذر

احتجت كوريا الجنوبية اليوم السبت على تقديم رياضييها المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أمس الجمعة، على أنهم من كوريا الشمالية، ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى الاعتذار عن هذا الخطأ.

فأثناء مرور القارب الذي يحمل رياضيين من كوريا الجنوبية في نهر السين قدمهم المذيع باسم “جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية” باللغتين الفرنسية والانجليزية، وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية باللغتين الفرنسية والإنجليزية التي لا تزال جارتها الجنوبية رسميا في حالة حرب معها.

واستخدم المذيع الصيغة ذاتها أثناء مرور وفد كوريا الشمالية أيضا.

ويضم وفد كوريا الجنوبية 143 رياضيا يشاركون في 21 منافسة، بينما أرسلت كوريا الشمالية التي تعود إلى الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ ريو 2016 وفدا يضم 16 رياضيا.

وأعربت وزارة الرياضة في سول عن “أسفها للإعلان الذي حصل في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، وجرى من خلاله تقديم الوفد الكوري الجنوبي على أنه الفريق الكوري الشمالي”.

وطلبت من وزارة الخارجية “الاحتجاج بشدّة لدى الجانب الفرنسي” المنظِّم على هذا الخطأ، بينما طلبت جانغ مي-ران، نائبة وزير الرياضة الكورية الجنوبية المتوجة بذهبية أولمبية في رفع الأثقال خلال دورة بيجين 2008، لقاء رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس باخ للبحث في هذه المسألة.

وأشارت الوزارة الى أن اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية ستطلب اتخاذ إجراءات لتفادي تكرار هذا الخطأ من قبل اللجنة المنظّمة واللجنة الأولمبية الدولية.

اعتذار

وتقدمت اللجنة الأولمبية الدولية باعتذار عما حصل، جاء فيه “نعتذر بشدة عن الخطأ الذي حصل عند تقديم الفريق الكوري الجنوبي خلال بثّ حفل الافتتاح”، وذلك في منشور عبر حسابها باللغة الكورية على منصة إكس.

وبعد حرب في شبه الجزيرة الكورية بين العامين 1950 و1953، توصلت الكوريتان إلى اتفاق هدنة من دون إبرام معاهدة سلام، ولا يزال البلدان رسميا في حالة حرب، كما أن العلاقات بينهما هي حالياً في أدنى مستوياتها منذ أعوام.

وعززت كوريا الشمالية خلال الأعوام الماضية من علاقاتها العسكرية مع روسيا، وترسل منذ أشهر بالونات محمّلة نفايات إلى أراضي كوريا الجنوبية.

في المقابل، عاودت كوريا الجنوبية الحليفة للولايات المتحدة، بث الدعاية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع الشمال، وعلّقت كذلك العمل باتفاق عسكري يهدف إلى خفض التوتر وعاودت التمارين بالرصاص الحي في جزر حدودية وقرب المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة إلى شطرين.

وانطلقت، أمس الجمعة، دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تستمر فعالياتها حتى 11 أغسطس/آب المقبل، بإقامة حفل افتتاح مبهر على ضفاف نهر السين شمالي فرنسا، وسط حضور غفير من الضيوف ووفود الدول المشاركة والجماهير.