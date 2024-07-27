الجيش السوداني: قطع بحرية إريترية وصلت لموانئنا على البحر الأحمر (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، وصول قطع بحرية من إريتريا إلى موانئه على البحر الأحمر شرقي البلاد.

وقال الجيش في بيان مقتضب “استقبلت القوات البحرية السودانية اليوم (الجمعة) قطعا من البحرية الإريترية”.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل تلك القطع، لكنه ذكر أن وفدا إريتريًا وصل إلى السودان بهذا الخصوص.

وأوضح البيان أن رئيس الوفد الإريتري قال إن “الزيارة تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس أسياس أفورقي، وتأكيدا لوقوف القيادة الإريترية مع الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتوطيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين”، وفق البيان.

حلف استراتيجي

وقال رئيس وفد البحرية الإريترية “إن موقف إريتريا ثابت تجاه الوقوف مع الشعب السوداني في قضيته العادلة”.

وأضاف “سوف تمر هذه المرحلة وتتواصل العلاقات ويكون بين البلدين حلف قوي استراتيجي لمصلحة البلدين”

يأتي ذلك بالتزامن مع حرب مستمرة يخوضها الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.