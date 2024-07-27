ترامب يلتقي نتنياهو في فلوريدا.. هذا ما تعهد به حال وصوله إلى البيت الأبيض (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه دائما “ما كانت لديه دائما علاقات جيدة للغاية” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في تصريحات بختام اجتماعهما، الجمعة، في منتجع ترامب بفلوريدا.

ونقلت وكالة رويترز عن فريق عمل ترامب قوله إنه تعهد لنتنياهو بالعمل على إحلال السلام بالشرق الأوسط ومحاربة معاداة السامية في الولايات المتحدة إذا عاد إلى البيت الأبيض.

في السياق، نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام منتجع ترامب في فلوريدا تنديدا بزيارة نتنياهو والمطالبة بوقف الحرب على غزة.

نتنياهو يعلن إرسال وفد لروما لبحث صفقة التبادل

بدروه، أعلن نتنياهو الذي كان جالسا أمام ترامب على طاولة إلى جانب مستشاريه، إنه سيرسل وفدا إسرائيليا، الأحد المقبل، إلى روما لإجراء مباحثات بشأن صفقة التبادل مع حماس ووقف إطلاق النار في غزة.

ونشر حساب مكتب نتنياهو عبر منصة إكس، صورا ومقاطع مصورة لاستقبال ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا نتنياهو وزوجته سارة.

وفي تلك الصور والمقاطع، يظهر نتنياهو واقفا بجانب ترامب، وهو يحمل قبعة مكتوبا عليها باللغة الإنجليزية عبارة “النصر المطلق”، في إشارة إلى هدف النصر المطلق على حركة حماس، الذي يقول نتيناهو إنه متمسك بتحقيقه.

وفي أعقاب لقائه ترامب، صرح نتنياهو قائلا: الوقت وحده سيحدد ما إذا كنا قريبين من إبرام الصفقة.

وتابع: أعتقد أنه تم إحراز تقدم في المحادثات بفضل الضغط العسكري على حركة حماس.

בפגישה עם נשיא ארה״ב לשעבר, דונלד טראמפ 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/mfXt0vfiPp — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 26, 2024

ولقاء اليوم، هو اللقاء الأول بين نتنياهو وترامب منذ نحو 4 سنوات، بعد أن توترت العلاقات بينهما في أعقاب تهنئة الأول للرئيس جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقبل لقاء ترامب، اجتمع نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة واشنطن، الخميس.