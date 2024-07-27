“زهقنا آليات بدنا أفراد”.. القسام تعلن مقتل وجرح جنود إسرائيليين وإصابة مروحية بصاروخ سام 7 (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقتل وجرح جنود إسرائيليين في مواجهات مع قوات متوغلة في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وبثت القسام مشاهد لما قالت إنه “تصدي مقاتليها لجنود وآليات العدو في محور التوغل بحي تل الهوى”.

وأظهر الفيديو استهداف مقاتلي القسام طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ (سام 7) وإصابتها بشكل مباشر.

كما أظهر الفيديو أحد مقاتلي القسام وهو يطلب من مقاتل آخر التركيز على قتل جنود جيش الاحتلال، قائلا “بدنا أفراد، ما بدنا آليات. إحنا زهقنا آليات”.

وكانت القسام قد كشفت في بيانات منفصلة نشرتها عبر منصة تلغرام عن مسار المعارك منذ صبيحة اليوم السبت.

وقالت الكتائب في بيان لها إن مقاتليها “تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في حي تل الهوى، وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وأضافت “فور وصول قوات النجدة إلى المكان استهدفهم مقاتلونا بقذيفة TBG مضادة للأفراد، واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوا قوة النجدة أيضا بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد البراء في حي تل الهوى”.

وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام “استهدفنا ناقلة جند صهيونية في تل الهوى، وحولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة الياسين 105، وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح”.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوات إسرائيلية متوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون، حسب البيان.

وفي بيان ثالث، قالت كتائب القسام إن قواتها “دكت مقر قيادة للعدو في منطقة الغوافير شرق بلدة القرارة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

في السياق، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن قواتها دكت بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام “مقر قيادة عمليات جيش العدو في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون الثقيل”.

وأوضحت في بيان مقتضب على تلغرام أنها “قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي (عيار 60) جنود وآليات العدو في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة”.

ويؤكد مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة أن جيش الاحتلال يدفع أثمانا باهظة بالقطاع، ويخوض قتالا شرسا مع مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية هناك.

وأمس الجمعة، توغل جيش الاحتلال في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، في حين تصدت فصائل المقاومة للقوات المتوغلة، حسب شهود عيان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.