“كمائن الموت”.. القسام تنشر “فيديو” لعمليتين عسكريتين ضد قوات الاحتلال في رفح (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” تسجيلًا مصورًا يحمل عنوان “مشاهد من كمائن كتائب القسام ضد جنود الجيش الإسرائيلي داخل مخيمي يبنا والشابورة في مدينة رفح جنوب القطاع”.

ويُظهر “الفيديو” مشاهد لعمليتين عسكريتين لكتائب القسام ضد جنود إسرائيليين.

الكمين الأول “يبنا”

في الكمين الأول، تستدرج كتائب القسام قوة إسرائيلية داخل منزل مفخخ في مخيم يبنا.

ويظهر في “الفيديو” نحو 10 جنود إسرائيليين بالإضافة إلى كلب بوليسي يدخلون إلى أحد المنازل، فيما يسمع أحد أعضاء كتائب القسام وهو يقول “صاروا كمشة (أي عددهم كبير)”، ثم يختم “فجّر فجّر”.

الكمين الثاني مخيم الشابورة

وفي الكمين الثاني، يسمع صوت أحد أعضاء كتائب القسام وهو يقول “يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيش يباد، نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم النصر، نصرة القوم المؤمنين، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”.

ثم تبث لقطات من داخل النفق تظهر أفرادًا من كتائب القسام، وهم يجهزون عبوات ناسفة داخل نفق.

وكتب في تعليق “الفيديو”، “قيام المجاهدين بتفخيخ عين نفق أسفل منزل في مخيم الشابورة”.

ثم يشير المتحدث إلى دخول القوة الإسرائيلية إلى داخل المنزل المفخخ، ويؤكد اعتراف “العدو الصهيوني بمقتل 4 جنود وإصابة آخرين”.