مجزرة مدرسة خديجة في غزة.. 31 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف بطائرة إسرائيلية (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، استشهاد 31 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة العشرات باستهداف مستشفى ميداني داخل مدرسة السيدة خديجة في منطقة آمنة داخل مدينة دير البلح وسط القطاع، والتي تضم آلاف النازحين، واستهدف المستشفى بـ3 صواريخ من مقاتلات حربية إسرائيلية.

وتقع المدرسة المستهدفة ضمن المنطقة التي ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا أنها إنسانية مستحدثة، وتمتد على طول الخط الساحلي (غرب)، من بلدة الزوايدة وسط القطاع، وحتى جنوب خان يونس (جنوب).

وخلال أشهر الحرب، طالب الجيش الفلسطينيين بالنزوح إلى المناطق التي يدعي أنها إنسانية، فيما لم تسلم هذه المناطق من الاستهداف المتعمد وارتكاب المجازر، وسط إدانة دول ومؤسسات أممية.

وقال شهود عيان إن حالة من الذعر والهلع سادت في صفوف النازحين الناجين الذين بدأوا بتفقد ذويهم وإسعاف المصابين منهم وانتشال الشهداء.

اللحظات الأولى لمجزرة مدرسة خديجة التي تأوي آلاف النازحين! pic.twitter.com/LszF5p69aH — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) July 27, 2024

جريمة وحشية

واعتبرت حركة حماس “المجزرة جريمة وحشية تؤكد انسلاخ العدو الإرهابي عن كل قيم الإنسانية، وتحدّيه المستمر لكافة قوانين الحروب التي تنص على حماية المدنيين”.

وأضافت الحركة في بيان: تُواصل حكومة الاحتلال ارتكابها أفظع المجازر بحق المدنيين، بدم بارد ودون أي رادع، وبالغطاء الإجرامي الذي توفّره الإدارة الأمريكية، ودعمها السياسي والعسكري المطلق لحرب الإبادة في غزة.

وأشار البيان إلى أن “ارتكاب المجازر يأتي في وقت لا تتم فيه محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة الذين تخطوا حدود الفاشية”.

ودعت الحركة الأمتين العربية والإسلامية للانتفاض والضغط لوقف حرب الإبادة والتجويع والتدمير المستمرة في غزة.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـالخروج عن سياسة وإجبار الاحتلال على وقف جرائمه بحق المدنيين بغزة.

وفي تعقيب على القصف، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة بدير البلح، بدعوى وجود مجمع قيادة لحركة حماس داخله، بحسب بيان ورد عن متحدث الجيش أفيخاي أدرعي.

فيما قالت حركة حماس في بيانها، إن المدرسة تضم نازحين مدنيين عزل، فيما راح ضحية المجزرة نازحين ومرضى ومصابين معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.