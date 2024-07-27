مستخدمًا جورب.. معلق صوت فلسطيني يتحدى الظروف لتحقيق حلمه (فيديو)

رغم ظروف الحرب القاسية، إلا أن الشاب الفلسطيني يحيى محمود يواصل تحقيق حلمه من خلال عمله في التعليق الصوتي.

ونشر يحيى، العالق في شمال غزة، مقطعًا مصورًا له خلال تسجيله لأحد الكتب، وظهر وهو يسجل صوته بأدوات بدائية للغاية بسبب قلة الإمكانيات وظروف الحرب.

وبينت المشاهد تسجيل يحيى من داخل خزانة المنزل، كما يضع جوربًا على ميكروفون الهاتف لتنقية الصوت، فضلًا عن وضع مواد تمتص الصوت حول الخزانة.

وقال الشاب الفلسطيني إنه صور هذا الفيديو ليُظهر المعاناة التي يعيشها مع تسجيل أي عمل، موضحًا “كنت بشتغل قبل الحرب معلق صوتي، وعملت كثير من الأعمال الصوتية، وحاليًا أنا عالق في شمال غزة صارت الأمور صعبة جدًا عليّ، فقررت أعمل بالخزانة”.

وأشار إلى أنه كان يملك الكثير من أدوات تسجيل الصوت، إلا أنه اضطر لبيع الكثير منها، كما أنه فقد البعض الآخر بسبب النزوح المستمر.

وأضاف يحيى “هذا الفيديو لحتى أحكيلك لو عندك أي حلم ما تحط أي ظرف، أنت أقوى من كل الظروف، رغم إننا في مجاعة وظروف صعبة جدًا بالشمال، إلا إني لسه بكمل في حلمي وبأمل من الله يعوضني”.

ولاقى فيديو يحيى رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق عليه الآلاف دعمًا ليحيى، وكتب المعلق الصوتي الشهير وائل حبال “أنا بدأت من الخزانة أيضًا يا يحيى ودون حرب، بوركت وبوركت جهودك”.

وأشادت زهراء بيحيى، وعلقت “رغم كل المعاناة إلا أننا في كل يوم نتعلم منكم دروسًا ليست ككل الدروس”، فيما يرى آخر أن يحيى “نسف” حجة كل من يدعي الفقر وصعوبة الظروف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، عدوانًا مدمر على قطاع غزة، أسفر حتى أمس الخميس عن استشهاد 39 ألفًا و175 فلسطينيًا، وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.