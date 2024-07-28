القسام تستهدف آليات الاحتلال وتقنص جنديا إسرائيليا شرق خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لتصدي مجاهديها لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت كتائب القسام في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من تصدي مجاهدي كتائب القسام لجنود وآليات العدو في محور التوغل شرق مدينة خان يونس جنوب”.

ويظهر المقطع استهداف آلية إسرائيلية وتدميرها، وقنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان آخر قالت القسام “كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأعلنت القسام عن تمكن مقاتليها “من استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة “رعدية” مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

واستهدفت القسام “غرف قيادة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم”.

وتمكن مقاتلو القسام أيضا من “استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المباني بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.