تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران (فيديو)

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، تنصيب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا جديدا للجمهورية في إيران.

وأقيمت مراسم التصديق على تولي بزشكيان الرئاسة في حسينية الإمام الخميني في طهران، وأعلن خلالها خامنئي تنصيب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

وسيؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) في طهران يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المرشد الأعلى الإيراني قد طلب، الأسبوع الماضي، من البرلمان ذي الأغلبية المحافظة دعم الحكومة التي يشكلها بزشكيان.

وقال خامنئي إنه ينبغي للجميع مساعدة الرئيس المنتخب في أداء واجباته تجاه الوطن.

وفاز المرشح الإيراني الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة في 5 من يوليو/تموز الجاري، بحصوله على 53.7% من الأصوات.

عبء ثقيل

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 من مايو/أيار الماضي.

وشكر بزشكيان خلال مراسم التنصيب خامنئي والشعب الإيراني على الثقة التي أولاه إياها، متعهدا بتحمل “العبء الثقيل” المرتبط بمنصبه الجديد.

ولا يتمتع رئيس الجمهورية في إيران بصلاحيات مطلقة، لكنه يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة التنفيذية (لا منصب لرئيس الوزراء في البلاد) وهي إحدى السلطات الثلاث إلى جانب التشريعية والقضائية. ويؤدي دورا أساسيا في توجيه الحكومة وسياساتها الخارجية والداخلية، إلا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى.