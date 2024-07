جنود إسرائيليون يرفضون العودة إلى غزة ويكشفون عن شهادات مروعة

كشفت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية عن رفض 3 جنود إسرائيليين من قوات الاحتياط العودة للقتال في قطاع غزة.

وأوضح الجنود الثلاثة أن الدوافع وراء قرارهم بعدم الخدمة في غزة مرة أخرى هي “الطريقة التي يدير بها جيش الاحتلال الحرب في غزة، إضافة إلى إحجام الحكومة عن الموافقة على صفقة تبادل الأسرى”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد بتحقيق “النصر الكامل” في غزة، معتبرا أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيجبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الموافقة على صفقة تبادل الأسرى، وهو ما يعارضه الجنود الثلاثة.

وقال الجندي الإسرائيلي يوفال غرين، وكان يخدم مسعفا “بدأت الشكوك عندي قبل أشهر حين سمعت لأول مرة عن رفض الموافقة على مطالب حماس بإنهاء الحرب مقابل تبادل الأسرى، إضافة إلى السلوك المدمر الذي شاهدته في غزة من جانب جنود آخرين زاد من الشكوك بشأن دائرة العنف”.

وأضاف غرين للصحيفة البريطانية “كنت أرى الجنود يسرقون طوال الوقت، كان الجنود يدخلون المنازل لأسباب عسكرية بحثا عن أسلحة لكن الأمر كان أكثر تسلية خلال بحثهم عن تذكارات، وكان لديهم اهتمام خاص بالقلادات التي تحمل كتابة بالعربية وكانوا يجمعونها”.

وتابع “في وقت مبكر من هذا العام تلقينا أمرا ودخلنا أحد المنازل وأمرنا قائدنا بإحراقه، وحين تساءلت عن هذا الأمر مع القيادة لم أحصل على إجابات كافية، وقلت إذا كنا نفعل كل هذا دون سبب فلن أشارك وغادرت في اليوم التالي”، وكان غرين قد أمضى 50 يوما في مدينة خان يونس جنوب غزة في وقت سابق من هذا العام مع وحدته المظلية.

بدوره، كشف جندي الاحتياط تال فاردي، الذي عمل على تدريب مشغلي الدبابات شمالي إسرائيل، عن أسباب رفضه العودة للخدمة قائلا “أي شخص عاقل يمكنه أن يعرف أن الوجود العسكري لا يساعد في استعادة الأسرى، إذا لم نكن قادرين على إعادة الأسرى فإن كل هذا يؤدي فقط إلى مزيد من الموت على جانبنا والجانب الفلسطيني”.

ولا يرى فاردي أنه يستطيع “تبرير” هذه العملية العسكرية بعد الآن، مؤكدا “لست مستعدا لأن أكون جزءا من جيش يقوم بهذا. بعض العمليات العسكرية عرّضت حياة الأسرى للخطر، وبالفعل الجيش قتل بعضهم عن طريق الخطأ”.

أما مايكل عوفر زيف، الذي عمل ضابط عمليات ومهمته تتطلب متابعة شاشات تعرض بثا مباشرا من الطائرات المسيَّرة، فقال “فجأة ترى مبنى يتصاعد منه الدخان أو سيارة تتابعها لمدة ساعة تختفي فجأة في سحابة من الدخان (قُصفت)، كان الأمر يبدو غير واقعي، وبعضهم كان سعيدا لرؤية هذا لأنه يعني رؤية تدمير غزة”.

وأضاف أنه بعد دخول قوات برية من وحدته إلى غزة “كنا نحصل تقريبا بشكل دائم على الموافقة على إطلاق النار”، مؤكدا أن موافقة القوات الجوية على إطلاق النار كانت في الأساس عملية بيروقراطية، أي لا تتم بسرعة وتأتي بعد سلسلة من الموافقات.

لكن خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، شهد زيف “تساهلا أكثر من أي شيء واجهته سابقا فيما يتعلق بقواعد الاشتباك”، مشيرا إلى أنه كان منزعجا بسبب عدم وضوح قواعد الاشتباك لدى الجنود، بينما كانت هذه القواعد أكثر وضوحا خلال خدمته الإلزامية.

واعترض زيف على قرار اجتياح مدينة رفح بريا، وقال إنه كان من الأفضل إبرام صفقة لتبادل الأسرى بدلا من اجتياحها “لكن هذا الاجتياح أكد لي أنني لن أعود إلى الجيش”.

Michael Ofer Ziv is a reserve officer in the Israeli army. In this video he recounts his experience in the war on Gaza and why it drove him to refuse to enlist again, even if it means going to jail.

Voice your support for Israeli conscientious objectors > https://t.co/GuQB6Pw3r0 pic.twitter.com/rr3RY5D7oQ

— Voices Against War (@againstwarvoice) July 16, 2024