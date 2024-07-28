جيش الاحتلال: مقتل رقيب من اللواء جفعاتي جراء معارك في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل الرقيب يوناتان أهرون من اللواء جفعاتي متأثرًا بإصابة خطيرة تعرض لها خلال معارك في غزة.

وأوضحت القناة (12) الإسرائيلية، أن يوناتان (21 عامًا) كان ضمن فوج “شاكيد” التابع للواء جفعاتي، وأنه توفي متأثرًا جراء إصابته في 20 من يوليو/تموز الجاري في معركة بجنوب قطاع غزة.

הותר לפרסום: סמל יונתן אהרן גרינבלט, בן 21 מבית שמש, לוחם בגדוד שקד שבחטיבת גבעתי מת מפצעיו לאחר שנפצע קשה בתאריך 20.7.2024 בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרו ברוך 🕯️ pic.twitter.com/cct0nHpBnf — החדשות – N12 (@N12News) July 28, 2024

في سياق متصل، كشفت موقع “الأوبزرفر” البريطاني، عن امتناع 3 جنود من العودة للجيش الإسرائيلي، بدعوى معارضتهم ما يقوم به الجيش في غزة، وعدم إبرام الحكومة لصفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

ومنذ شنت إسرائيل عدوانها البري على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي تعلن بشكل شبه يومي عن خسائر في صفوفها جراء معارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة أو في قصف من فصائل المقاومة من لبنان.