حريق بمستودع نفط في كورسك الروسية بعد هجوم أوكراني بمسيّرات (فيديو)

قال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، اليوم الأحد، إن النيران اندلعت في 3 خزانات بمستودع للنفط في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيَّرة شنته أوكرانيا.

ولم يُصَب أحد في الهجوم، وتم إخماد النيران بأحد الخزانات بسرعة. لكن سميرنوف قال عبر تطبيق تليغرام إن 82 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في الخزانين الآخرين مع استخدام 32 وحدة من المعدات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيَّرتين فوق كورسك. وذكر سميرنوف أن الطائرات المسيَّرة ألحقت أضرارا أيضا بمبنيين سكنيين في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخص.

‼️ Massive drone attack on Kursk Oblast in Russia

An oil depot caught fire in the village of Polyova in Kursk Oblast.

In February of this year, it was already attacked by drones, causing two diesel fuel tanks to catch fire. pic.twitter.com/DC6vQSytoi

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 28, 2024