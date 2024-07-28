حريق بمستودع نفط في كورسك الروسية بعد هجوم أوكراني بمسيّرات (فيديو)

قال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، اليوم الأحد، إن النيران اندلعت في 3 خزانات بمستودع للنفط في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيَّرة شنته أوكرانيا.

ولم يُصَب أحد في الهجوم، وتم إخماد النيران بأحد الخزانات بسرعة. لكن سميرنوف قال عبر تطبيق تليغرام إن 82 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في الخزانين الآخرين مع استخدام 32 وحدة من المعدات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيَّرتين فوق كورسك. وذكر سميرنوف أن الطائرات المسيَّرة ألحقت أضرارا أيضا بمبنيين سكنيين في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخص.

‼️ Massive drone attack on Kursk Oblast in Russia An oil depot caught fire in the village of Polyova in Kursk Oblast. In February of this year, it was already attacked by drones, causing two diesel fuel tanks to catch fire. pic.twitter.com/DC6vQSytoi — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 28, 2024

وينفي الجانبان استهداف المدنيين خلال الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتقول كييف إن هجماتها على البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا تأتي ردا على هجمات موسكو المستمرة على الأراضي الأوكرانية.

الاستيلاء على بلدة جديدة

وكانت روسيا قد أعلنت، أمس السبت، أنها سيطرت على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا حيث تواصل قواتها تقدّمها البطيء منذ أشهر بدون تحقيق خرق كبير حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن “وحدات من مجموعة القوات المركزية حرّرت بلدة لوزوفاتسكي”. وتقع هذه البلدة شرق مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبيا في الأشهر الأخيرة.