غضب في فرنسا بسبب “السخرية من المسيحية” في حفل افتتاح أولمبياد باريس.. وموسكو تعلق (فيديو)

انتقدت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس باعتباره مهينا للمسيحيين، بينما استخفت به موسكو ووصفته بأنه “موكب فخر للمثليين”.

وجاء في بيان صادر عن مؤتمر الأساقفة الفرنسيين، اليوم السبت: “تضمن هذا الاحتفال للأسف مشاهد استهزاء وسخرية من المسيحية، وهو ما نأسف له بشدة، ونقابل هذا الوضع بحزن عميق”.

ولم تقدم الكنيسة تفاصيل محددة، ولكن مشهدا واحدا على وجه الخصوص أثار غضب بعض المسيحيين، وهو مقطع أعاد فيه رجال مثليون يرتدون أزياء نسائية ممن يعرفون باسم “دراغ كوين”، ومغني شبه عار، إنشاء لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة “العشاء الأخير” والتي تصور آخر ما شاركه السيد المسيح مع تلاميذه.

وقال الأساقفة الفرنسيون: “نشكر أبناء الديانات الأخرى الذين أعربوا عن تضامنهم معنا. هذا الصباح نفكر في المسيحيين بجميع القارات الذين تضرروا من التجاوزات والاستفزاز في بعض المشاهد”.

وشدد البيان على ضرورة إدراك أن الألعاب الأولمبية تتجاوز التحيزات الأيديولوجية لدى بعض الفنانين.

وأكد أن الرياضة “نشاط يترك أثراً عميقاً في قلوب الرياضيين والجماهير”، وأنه في إطار احترام المعتقدات الدينية، هناك حاجة ملحة للجميع للاهتمام بالقيم التي يتم تبادلها في الرياضة وفي دورة الألعاب الأولمبية.

وأمس الجمعة، انطلقت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تستمر فعالياتها حتى 11 أغسطس/آب المقبل، بإقامة حفل افتتاح على ضفاف نهر السين شمالي فرنسا، وسط حضور غفير من الضيوف ووفود الدول المشاركة والجماهير.

غضب فرنسي

وتم انتقاد فقرة “الوجبة الأخيرة” من حفل الافتتاح، أمس الجمعة، من قبل السياسيين المحافظين في فرنسا.

ووصفت فاليري بوير عضو مجلس الشيوخ عن الجمهوريين المحافظين ذلك بأنه “رؤية لتاريخنا تهدف إلى السخرية من المسيحيين”.

Le regrettable dans la #ceremonieJo2024 c'est que le droit au blasphème vise toujours la même religion alors que les Chrétiens restent les plus persécutés au monde. Ceux qui défendent ce droit au blasphème sont bien silencieux sur le massacre des Chrétiens,notamment ceux d'Orient pic.twitter.com/uBFJCUl1HF — Valérie Boyer (@valerieboyer13) July 27, 2024

بدورها قالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ماريون ماريشال، وهي من اليمين المتطرف: “إلى جميع المسيحيين في العالم الذين يشعرون بالإهانة من هذه المحاكاة الساخرة للعشاء الأخير خلال حفل افتتاح باريس 2024، اعلموا أن فرنسا ليست هي التي تتحدث، بل أقلية يسارية مستعدة لأي استفزاز”.

وأوضحت ماريون، وهي ابنة شقيقة القيادية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، أن هذه الحادثة لا تمثلها، وكتبت في منشورها عبر منصة إكس وسما يقول: “ليس باسمي”.

To all the Christians of the world who are watching the #Paris2024 ceremony and felt insulted by this drag queen parody of the Last Supper, know that it is not France that is speaking but a left-wing minority ready for any provocation. #notinmyname À tous les chrétiens du monde… pic.twitter.com/GusP2TR63u — Marion Maréchal (@MarionMarechal) July 26, 2024

أما لور لافاليت، النائبة عن حزب التجمع الوطني، فقالت عبر حسابها بمنصة إكس، مخاطبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “السيد رئيس الجمهورية، نحن جميعا سعداء للغاية بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ولا أريد التحدث في السياسة هذا المساء. لكن هل حقا كان هذا ضروريا؟”، في إشارة إلى العرض.

Monsieur le Président, nous sommes tous heureux de ces jeux #Paris2024, et j’ai tout sauf envie de parler politique ce soir. Mais était-ce vraiment nécessaire ?#ceremoniedouverture pic.twitter.com/tWa90JOu7n — Laure Lavalette (@LaureLavalette) July 26, 2024

ووفي منشور عبر حسابه على إكس، أعلن المحامي الفرنسي فابريس دي فيزيو، أنه سيتقدم بشكوى رسمية في 29 يوليو/تموز الجاري ضد تجسيد لوحة العشاء الأخير للنبي عيسى وتلاميذه من خلال عرض دراغ كوين خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

Je porterai gratuitement la voix de tous les chrétiens blessés et offensés par cet outrage ! Et je les poursuivrai jusque sur la lune et pendant le reste de mon existence s’il le faut ! Mais je ne resterai pas sans réagir Mon mail fdv@barokavocats.com https://t.co/hFVUiTq1AX — Fabrice Di Vizio (@DIVIZIO1) July 26, 2024

المنظمون يدافعون عن الفقرة

بدروه، قال توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لباريس 2024، إن حفل الافتتاح كان يهدف إلى إثارة التفكير.

وأضاف “بطبيعة الحال كان علينا أن نأخذ في الاعتبار المجتمع الدولي. لكنه الحفل الفرنسي للألعاب الفرنسية لذلك عهدنا به لمديرنا الفني”.

وتابع: “لدينا حرية التعبير في فرنسا ونريد حمايتها”.

وقال توماس جولي، مدير حفل الافتتاح، إن “النية لم تكن أبدا شائنة”، وأن العمومية كانت هدفا.

موكب فخر المثليين

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ووزارة الخارجية في موسكو إنهما صدمتا من تعرض الرسل (تلاميذ المسيح) للسخرية من قبل “المتخنثين”.

ووقال فاختانغ كيبشيدزه، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية “يحدث انتحار ثقافي وتاريخي في واحدة من العواصم المسيحية السابقة للحضارة الأوروبية”.

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، صورا على “تلغرام” وقالت: “إن حفل الافتتاح تحول إلى سخرية من المسيحيين و”موكب فخر للمثليين”.

ويشارك 15 رياضيا فقط من روسيا في باريس، نصفهم تقريبا من لاعبي التنس.

وقبل 3 سنوات في طوكيو، كان هناك 335 رياضيا فازوا بما مجموعه 71 ميدالية.

ولن يظهر الروس ولا ممثلو حليفتهم بيلاروسيا الـ16 في جدول الميداليات هذا العام.

وبسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن اللجنة الأولمبية الدولية تجعلهم رياضيين محايدين ولا يجوز رفع علمهم أو عزف نشيدهم.