غضب في فرنسا بسبب “السخرية من المسيحية” في حفل افتتاح أولمبياد باريس.. وموسكو تعلق (فيديو)

انتقدت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس باعتباره مهينا للمسيحيين، بينما استخفت به موسكو ووصفته بأنه “موكب فخر للمثليين”.

وجاء في بيان صادر عن مؤتمر الأساقفة الفرنسيين، اليوم السبت: “تضمن هذا الاحتفال للأسف مشاهد استهزاء وسخرية من المسيحية، وهو ما نأسف له بشدة، ونقابل هذا الوضع بحزن عميق”.

ولم تقدم الكنيسة تفاصيل محددة، ولكن مشهدا واحدا على وجه الخصوص أثار غضب بعض المسيحيين، وهو مقطع أعاد فيه رجال مثليون يرتدون أزياء نسائية ممن يعرفون باسم “دراغ كوين”، ومغني شبه عار، إنشاء لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة “العشاء الأخير” والتي تصور آخر ما شاركه السيد المسيح مع تلاميذه.

وقال الأساقفة الفرنسيون: “نشكر أبناء الديانات الأخرى الذين أعربوا عن تضامنهم معنا. هذا الصباح نفكر في المسيحيين بجميع القارات الذين تضرروا من التجاوزات والاستفزاز في بعض المشاهد”.

وشدد البيان على ضرورة إدراك أن الألعاب الأولمبية تتجاوز التحيزات الأيديولوجية لدى بعض الفنانين.

وأكد أن الرياضة “نشاط يترك أثراً عميقاً في قلوب الرياضيين والجماهير”، وأنه في إطار احترام المعتقدات الدينية، هناك حاجة ملحة للجميع للاهتمام بالقيم التي يتم تبادلها في الرياضة وفي دورة الألعاب الأولمبية.

وأمس الجمعة، انطلقت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تستمر فعالياتها حتى 11 أغسطس/آب المقبل، بإقامة حفل افتتاح على ضفاف نهر السين شمالي فرنسا، وسط حضور غفير من الضيوف ووفود الدول المشاركة والجماهير.

وتم انتقاد فقرة “الوجبة الأخيرة” من حفل الافتتاح، أمس الجمعة، من قبل السياسيين المحافظين في فرنسا.

ووصفت فاليري بوير عضو مجلس الشيوخ عن الجمهوريين المحافظين ذلك بأنه “رؤية لتاريخنا تهدف إلى السخرية من المسيحيين”.

بدورها قالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ماريون ماريشال، وهي من اليمين المتطرف: “إلى جميع المسيحيين في العالم الذين يشعرون بالإهانة من هذه المحاكاة الساخرة للعشاء الأخير خلال حفل افتتاح باريس 2024، اعلموا أن فرنسا ليست هي التي تتحدث، بل أقلية يسارية مستعدة لأي استفزاز”.

وأوضحت ماريون، وهي ابنة شقيقة القيادية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، أن هذه الحادثة لا تمثلها، وكتبت في منشورها عبر منصة إكس وسما يقول: “ليس باسمي”.

