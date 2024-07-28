كتائب شهداء الأقصى تقصف قاعدة “رعيم” وتجمعات الاحتلال في خان يونس (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، مشاهد جديدة من تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت الكتائب، اليوم الأحد، مشاهد لعملية مشتركة مع كتائب المجاهدين، قالت إنها لقصف مقر قيادة غزة “رعيم” التابع لجيش الاحتلال برشقة صاروخية.

كما نشرت الكتائب، مشاهد قالت إنها لقصف مقاتليها جنود وآليات الاحتلال المحتشدة في محاور التقدم شمال شرق خان يونس بقذائف الهاون النظامي عيار 60.

وأظهرت الكتائب في أحد المشاهد لحظة سقوط القذائف على مناطق تجمعات الآليات.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف المستوطنات، رغم مرور نحو 300 يوم على العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل بدعم أمريكي.