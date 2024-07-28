“مجازر إسرائيل”.. إطلاق موقع إلكتروني لفضح جرائم الاحتلال

أطلق مجموعة من الناشطين عبر شبكة الإنترنت موقعًا إلكترونيًّا يعرض مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر فيديوهات وصور وتصريحات صحفية ومواد إعلامية.

ويهدف الموقع الإلكتروني (ISRAEL- MASSACRES) إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى عمل دولي لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاف حرب “الإبادة الجماعية” في غزة بشكل فوري.

ويعرض الموقع تصريحات القيادة العسكرية والمسؤولين الإسرائيليين التي شكلت الانطلاقة لهذه الإبادة الجماعية التي مارسها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، وما يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية بحماية الجيش من اعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

“صوت لمن لا صوت لهم”

وإلى جانب توثيق الفظائع الإسرائيلية ونيّة الإبادة والمجاز ضد المدنيين، يستعرض الموقع تقييم الخبراء وحالة الصمود الفلسطيني في وجه العدوان المستمر.

ويعرّف الموقع مهمته بالقول “نوثق أدناه ما تسميه العديد من السلطات جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية. هدفنا هو إعطاء صوت لمن لا صوت لهم، وزيادة الوعي بالحاجة إلى عمل دولي لضمان تحرير الشعب الفلسطيني أخيرًا من الاحتلال والاستعمار الوحشي”، مطالبًا زائري الموقع بتوخي الحذر من مشاهد قاسية للغاية.

وتأتي الحملة العسكرية الإسرائيلية المروعة المستمرة ضد غزة في أعقاب أكثر من 75 سنة من “الاضطهاد والتشريد والإرهاب” ضد الفلسطينيين، وفق الموقع.

وقد أسفرت عن دمار شامل وتشريد أكثر من 90% من سكان غزة ومقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.