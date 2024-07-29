سياسة|بريطانيا

الشرطة البريطانية تتحدث عن “واقعة كبيرة” في ساوثبورت.. وستارمر: أخبار مروعة وصادمة للغاية

شرطي يقف بالقرب من حاجز أمني عقب حادث الطعن في ساوثبورت
شرطي يقف بالقرب من حاجز أمني عقب حادث الطعن في ساوثبورت (غيتي)
29/7/2024-|آخر تحديث: 29/7/202406:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على رجل بعد “واقعة كبيرة” في ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، اليوم الاثنين، أسفرت عن مصابين.

وأصيب 8 أشخاص على الأقل، الاثنين، في حادث طعن بسكين في ساوثبورت.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن عملية طعن، وأن أفراد الشرطة المسلحين ضبطوا سكينا في موقع الحادث. وأضافت أنه لا يوجد تهديد أكبر على المواطنين.

بدورها، ذكرت خدمة الإسعاف بشمال غربي بريطانيا، في بيان، أن فرقها عالجت المصابين جراء الاعتداء، ونقلتهم إلى المستشفيات المجاورة.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على موقع إكس “أخبار مروعة وصادمة للغاية تخرج من ساوثبورت”، معربا عن تضامنه مع المتضررين.

ووجَّه ستارمر الشكر للشرطة وخدمات الطوارئ “على استجابتهم السريعة”.

وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية يفيتي كوبر عن قلقها إزاء الحادث، وأضافت أنها تحدثت إلى مفوض الشرطة والجريمة في ميرسيسايد لتقديم الدعم الكامل للشرطة وتقديم الشكر لاستجابة خدمات الطوارئ.

ولم تتضح بعد دوافع الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات