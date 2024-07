الشرطة البريطانية تتحدث عن “واقعة كبيرة” في ساوثبورت.. وستارمر: أخبار مروعة وصادمة للغاية

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على رجل بعد “واقعة كبيرة” في ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، اليوم الاثنين، أسفرت عن مصابين.

وأصيب 8 أشخاص على الأقل، الاثنين، في حادث طعن بسكين في ساوثبورت.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن عملية طعن، وأن أفراد الشرطة المسلحين ضبطوا سكينا في موقع الحادث. وأضافت أنه لا يوجد تهديد أكبر على المواطنين.

بدورها، ذكرت خدمة الإسعاف بشمال غربي بريطانيا، في بيان، أن فرقها عالجت المصابين جراء الاعتداء، ونقلتهم إلى المستشفيات المجاورة.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على موقع إكس “أخبار مروعة وصادمة للغاية تخرج من ساوثبورت”، معربا عن تضامنه مع المتضررين.

ووجَّه ستارمر الشكر للشرطة وخدمات الطوارئ “على استجابتهم السريعة”.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.

I would like to thank the police and emergency services for their swift response.

I am being kept updated as the situation develops.

