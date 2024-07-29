بالهاون الثقيل.. كتائب شهداء الأقصى تقصف الاحتلال في خان يونس (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، عن عملية جديدة نفذتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وبثت الكتائب، اليوم الاثنين، مشاهد قالت إنها لقصف جنود وتجمعات الاحتلال المتمركزة في محاور التقدم شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون الثقيل عيار 120.

وأظهرت المشاهد التي بثتها الكتائب لحظة سقوط القذائف على مواقع حددتها الكتائب.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف المستوطنات، رغم مرور نحو 300 يوم على العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل بدعم أمريكي.