بعد حادث مجدل شمس.. جيش الاحتلال يعلن رفع جاهزيته للقتال على جبهة لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه “رفع جاهزيته للمرحلة المقبلة من القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان”، في حين نقل إعلام إسرائيلي عن الجيش توقعاته بجولة تصعيد تستمر عدة أيام.

وأضافت نائبة متحدث الجيش، إيلا واوية، في بيان “نرفع بشكل كبير جاهزيتنا للمرحلة المقبلة من القتال في الشمال، وبتزامن مع ذلك نخوض القتال في غزة”.

ووصفت سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية المحتلة، السبت، بأنه “حدث خطير”، مضيفة: “سنرد عليه بالشكل المناسب”.

وجددت المسؤولة الإسرائيلية الاتهام لحزب الله بالمسؤولية عن إطلاق الصاروخ رغم نفي الحزب اللبناني ذلك الاتهام.

وقالت “ما يدل على أن هذه القذيفة الصاروخية تابعة لحزب الله، هو أن الحديث يدور عن قذيفة من نوع فلق تحمل رأسا حربيا بزنة 53 كيلوغراما، وهي تابعة لحزب الله”.

وكان موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي قد أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي “يتوقع قتالا (ضد لبنان) قد يستمر عدة أيام”.

وقال الموقع الإسرائيلي، الاثنين، عن الهجوم المتوقع على لبنان “تقول إسرائيل إنه رغم أننا قد ندخل بضعة أيام من القتال، فإنها ستكون مجرد خطوة محدودة، حتى لو انحرفت عما عرفناه حتى الآن في الحرب الحالية في لبنان”.

والسبت، قُتل 12 درزيا، معظمهم أطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين؛ جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس بمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967.

والأحد، فوض أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، اتخاذ القرار بشأن طريقة وتوقيت الرد على “حزب الله”.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات من القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.