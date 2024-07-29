جيش الاحتلال يداهم مدنًا وبلدات في الضفة ويشن حملة اعتقالات واسعة (فيديو)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة، وداهمت عدة أحياء من دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية ووجودها في محيط عدد من القرى والبلدات بجنوب المحافظة.

وقرب بيت لحم، اقتحم الاحتلال مخيم الدهيشة، واندلعت مواجهات بين السكان وقوات الاحتلال، استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأقام الاحتلال مركز تحقيق ميداني قرب المخيم، واعتقل 7 من سكان المخيم، وأفرج عن آخرين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن المعتقلين السبعة هم مراد موسى أحمد الخمور (27 عاما)، ومعتز محمد مصطفى شريعة (32 عاما)، والفتى أيسر مجدي محمد الزغاري (17 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، ومحمد نادي أبو عكر (43 عاما)، وبسام خليل فرارجة (58 عاما)، ووائل محمد فرارجة (54 عاما)، ومعاذ نعيم محمد المصري (30 عاما) من بلدة الدوحة جنوبا.

وتناقل الفلسطينيون مشاهد لعمليات الاقتحام واعتقال الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باقتحامات لبلدات في محافظات الخليل (جنوبا)، وبلدة بيتونا غرب ورام الله، وحي رأس المهلل في بلدة برقة شمالي غرب نابلس.

كما اقتحم الاحتلال ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، واعتقلت الشاب براء شريف شحرور بعد مداهمة منزله.

وفي القدس، أفادت مصادر للجزيرة مباشر باقتحام الاحتلال لبلدة عناتا، كما اقتحم حي “رأس خميس” في مخيم شعفاط، واعتقل شابين من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة مخلفا 592 شهيدًا إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.