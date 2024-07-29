“حقه رأس جندي”.. كتائب القسام توثق مراحل عملية قنص جندي إسرائيلي في بني سهيلا (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الاثنين، مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي في منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس في جنوبي قطاع غزة.

بدأ الفيديو باستعراض مجموعة من الرصاصات المستخدَمة في القنص، مع صوت أحد مقاتلي القسام وهو يقول إن هذه الرصاصات عبارة عن غنائم حصل عليها المقاومون من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تركها جنود الاحتلال “وتولوا لا يلوون على شيء، هربًا بأرواحهم، متخففين من سلاحهم وأثقالهم”، على حد تعبير المقاتل القسامي.

بعد ذلك دار حوار بين اثنين من المقاتلين، يقول أحدهما للآخر حاملًا رصاصة “هذا الطلق بدك تاخده، تاخده بحقه. إيش حقه يا عم أبو أحمد؟”، فيرد الآخر قائلًا “حقه رأس جندي”، فيؤكد الأول قائلًا “حقه تصيب به رأس جندي إن شاء الله. اللهم في سبيلك. اللهم ابتغاء مرضاتك”.

ثم عرض الفيديو مرحلة رصد جنود الاحتلال أثناء تمركزهم في إحدى المناطق، ثم التخطيط لعملية القنص، قبل أن يتوجه القناص القسامي وهو يقول “فش خوف. الموت واحد والرب واحد”.

استلقى القناص أرضًا وصوَّب سلاحه باتجاه جندي إسرائيلي يقف بين اثنين آخرين، ثم أطلق رصاصة استقرت في جسد الجندي المستهدَف، ليسقط أرضًا، ثم صاح المصور “قتله. الله أكبر”.

كما رصد الفيديو محاولة سحب الجندي الذي تم قنصه، ثم هبوط مروحية تابعة لجيش الاحتلال للإجلاء.