“سيد الإهمال”.. كتاب من 300 صفحة أصدرته عائلات الأسرى في غزة ضد نتنياهو

نشر موقع القناة 13 الإسرائيلية، الاثنين، تقريرا يتناول بدء أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بطباعة كتاب جديد بعنوان “سيد الإهمال” يهاجم ما سمّوه إرث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت موران، ابنة الأسير جادي موزس “هذا هو تراث نتنياهو، هذا التراث سيصل إلى كل بيت في البلاد وخارجها، وهذه هي الطبعة الأولى فقط. كل سنوات الإهمال هذه هي تراثك يا سيد الإهمال”.

وأضاف موشيه لوتيم، والد هاجار برودتس التي أُسرت في غزة وأُفرج عنها “أي رئيس وزراء آخر كان سيرحل بالفعل، أي رئيس وزراء آخر لم يكن سيدخل في حرب قبل إعادة جميع المختطفين. لكنك يا نتنياهو محاط بأشخاص لن يقولوا لك الحقيقة”.

معيان شيرمان، والدة رون شيرمان الذي أُسر وقُتل بهجوم نفق في غزة، تحدثت في التقرير عن هذه المبادرة قائلة “نحن نعيش منذ تسعة أشهر تاريخ بلدنا، نحن الآن نقاتل من أجل مستقبله، وهذا الكتاب هو كتاب تاريخ. كيف ستنتهي القصة؟ ماذا ستكون نهايتها؟ لا نعرف بعد، فالأمر يعتمد فقط على شخص واحد”.

وأضاف مدير مطبعة بئيري، بن سوكمان “بالنسبة لنا، تُعَد طباعة هذا الكتاب هنا مهمة حقيقية. هناك 11 مختطفا من كيبوتس بئيري، أربعة منهم على قيد الحياة، ونريد إعادتهم الآن. نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا الإنتاج المهم”.

ومن المقرر توزيع الكتاب مجانا في جميع أنحاء إسرائيل بدءا من 7 أغسطس/آب المقبل، وتمت طباعته في 300 صفحة شارك في كتابتها إضافة إلى أقارب الأسرى نحو 200 شخصية بارزة في المجتمع والدولة، بما في ذلك سياسيون، أفراد من جهاز الأمن، أطباء، شخصيات أدبية وفنية، أكاديميون وصحفيون.

وعلى مدى أشهر، تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل أسرى من الجانبين، ووقفا لإطلاق النار يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.