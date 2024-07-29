شاهد: سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا وتقصف قوات الاحتلال في حي تل الهوى
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29/7/2024-|آخر تحديث: 29/7/202408:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد تكشف جوانب من بعض عملياتها في قطاع غزة.
وتضمنت المشاهد التي نشرتها، مساء الاثنين، عملية قنص جندي إسرائيلي بعد رصد وجوده داخل أحد المباني السكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.
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وانتظر القناص التابع لسرايا القدس حتى ظهر الجندي من إحدى النوافذ، ثم أطلق عليه رصاصة أسقطته داخل المبنى.
كما تضمّن الفيديو رصد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة نفسها، ثم قصفها بقذائف الهاون.
ونشر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس تفاصيل عن بعض عملياتها التي نفذتها اليوم الاثنين، منها:
- قنص جندي في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
- قصف تجمع لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين شمال شرقي مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60”.
- قصف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط مسجد الظلال شرقي مدينة خان يونس بقذائف الهاون.
- قصف مقر قيادة عمليات جيش الاحتلال المتوغل في منطقة الزنة شرقي خان يونس بوابل من قذائف الهاون.
- قصف تجمعات قوات الاحتلال في محور التقدم بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.
المصدر : الجزيرة مباشر