شاهد: سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا وتقصف قوات الاحتلال في حي تل الهوى

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد تكشف جوانب من بعض عملياتها في قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد التي نشرتها، مساء الاثنين، عملية قنص جندي إسرائيلي بعد رصد وجوده داخل أحد المباني السكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وانتظر القناص التابع لسرايا القدس حتى ظهر الجندي من إحدى النوافذ، ثم أطلق عليه رصاصة أسقطته داخل المبنى.

كما تضمّن الفيديو رصد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة نفسها، ثم قصفها بقذائف الهاون.

ونشر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس تفاصيل عن بعض عملياتها التي نفذتها اليوم الاثنين، منها: