عمليات تخريب تصيب شبكة الاتصالات في أنحاء فرنسا

قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الرقمية مارينا فيراري، اليوم الاثنين، إن شبكة الاتصالات في البلاد شهدت انقطاعات متفرقة، بعد إصابتها بأعمال تخريب الليلة الماضية؛ مما أثر في بعض خدمات الخطوط الثابتة والمحمولة.

وذكرت في منشور عبر منصة إكس أن “مركز الاتصالات الإلكترونية الدفاعية يتعاون مع المشغلين حتى استعادة الاتصالات والخدمات بالكامل”.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن شبكة الألياف البصرية لعدد من شركات الاتصالات في 6 مناطق فرنسية، أصيبت بعمليات “تخريب ليلية”، من دون أن يؤثر ذلك في الاتصال بالإنترنت في باريس.

وتأتي عمليات التخريب التي وصلت إلى مناطق في شمال فرنسا وشرقها وجنوبها الشرقي وجنوبها الغربي، بعد 3 أيام من “هجوم” على شبكة السكك الحديدية تسبب في اضطراب حركة القطارات السريعة، قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الذي أقيم الجمعة في العاصمة الفرنسية.

Des dégradations commises dans plusieurs départements cette nuit ont affecté nos opérateurs de télécommunications. Elles ont des conséquences, localisées, sur l’accès à la fibre, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile. Sous ma supervision, le centre pour les communications… — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) July 29, 2024

تعطيل الأولمبياد

من جانبه، صرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، بأن عشرات من الأشخاص تم اعتقالهم في فرنسا، لرغبتهم في تعطيل دورة الألعاب الأولمبية.

وقال دارمانان لمحطة “فرانس 2″ التلفزيونية، إن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب من 50 شخصا، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون القيام بـ”أعمال تخريبية، أو احتجاجات متطرفة” خلال إقامة المنافسات الأولمبية الأولى، إلا أن السلطات حالت دون ذلك.

عودة حركة القطارات

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، عودة حركة القطارات السريعة إلى طبيعتها، بعد ثلاثة أيام من أعمال تخريب منسقة أحدثت فوضى عارمة في المحطات قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم أن ناشطًا ينتمي إلى اليسار المتطرف أوقف الأحد في موقع للشركة الوطنية لسكك الحديد “أس أن سي أف” في شمال غرب البلاد.

وأوضح أنه عثر في حوزة الرجل على “مفاتيح لمراكز تقنية للشركة”، إضافة إلى منشورات مرتبطة باليسار المتطرف. وأفاد مصدر مقرّب من الملف أن الرجل أصبح قيد التوقيف الاحتياطي في روين.