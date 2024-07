قذائف “دقيقة التوجيه”.. إسرائيل تشتري آلاف من ذخائر الهاون بـ220 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن شرائها آلاف من قذائف الهاون “دقيقة التوجيه” من شركة محلية لتصنيع الأسلحة، بقيمة تتخطى 220 مليون دولار.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، وتتبادل منذ اليوم التالي قصفا يوميا مع فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان “وقَّع المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) إيال زامير على طلبية بقيمة تزيد عن 220 مليون دولار، لشراء آلاف ذخائر الهاون الدقيقة التوجيه من طراز آيرون ستينغ من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، ومن المقرر أن تعمل هذه الذخائر على تعزيز القدرات العملياتية للقوات البرية التابعة للجيش”، وفق البيان.

وتابعت الوزارة “تم تجهيز الذخائر بأنظمة توجيه متطورة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي؛ ما يتيح الاستهداف الدقيق، مع تقليل الأضرار الجانبية والحد من المخاطر التي يتعرض لها غير المقاتلين (المدنيون)”. ولم يتضمن البيان تفاصيل أكثر بشأن عملية شراء هذه الذخائر.

Director General of the Israel Ministry of Defense, Major General (Res.) Eyal Zamir, has signed an order worth over $220 million for thousands of "Iron Sting" precision-guided mortar munitions from Elbit Systems. pic.twitter.com/MVUAhfv8yy

وتواجه إسرائيل انتقادات حادة في أرجاء العالم؛ إذ أسفر قصفها العشوائي المكثف على غزة، بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 130 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي قصف غزة بكميات ضخمة من القنابل؛ ما أحدث دمارا هائلا.

وإلى جانب منتجات شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حصلت تل أبيب على كميات كبيرة من الذخائر من دول غربية، على رأسها حليفتها الولايات المتحدة.

In response to the outbreak of war, the IMoD Directorate of Defense Procurement (DOPP) has accelerated the acquisition of cutting-edge armaments, ensuring that IDF forces are equipped with the most advanced and effective ammunition.

Photo & Video Credit: Elbit Systems

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) July 29, 2024