لبنان.. إلغاء رحلات جوية ودول تدعو رعاياها للمغادرة وتحذيرات من حرب شاملة

قالت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، اليوم الاثنين، إن اضطراب مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية الذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.

وقالت مجموعة لوفتهانزا إنها علقت 5 مسارات جوية من بيروت وإليها تشغلها شركات الخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينجز ولوفتهانزا حتى 30 يوليو/تموز “إمعانًا في الحذر”.

وقُتل 12 شخصا من الطائفة الدرزية، السبت، معظمهم أطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين؛ جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بالجولان، وبينما اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الهجوم وهدد بالرد عليه، نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.

وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو الرد على الهجوم، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش قدَّم للحكومة سيناريوهات لشن هجوم محتمل على حزب الله.

ويعد مطار بيروت الدولي أو مطار رفيق الحريري المطار الوحيد في لبنان، وكان قد جرى استهدافه في الحرب الأهلية في البلاد وفي حروب سابقة مع إسرائيل.

وقالت شركة طيران الشرق الأوسط، أمس الأحد، إنها أرجأت إقلاع بعض رحلاتها التي كان من المقرر وصولها إلى بيروت ليلا في ذات اليوم.

دعوات إلى مغادرة لبنان

وتوالت دعوات دول غربية رعاياها إلى مغادرة لبنان، وذكّرت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، رعاياها بمراجعة تحذير السفر الحالي، الذي يحث بشدة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان.

وأكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أنها تواصل تقديم النصح لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان، وتشجع المقيمين في البلاد على المغادرة.

ونصحت وزارة الخارجية الدنماركية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان وشجتعهم على مغادرة البلاد ما دام ذلك ممكنًا.

وقالت السفارة النرويجية في بيروت، عبر صفحتها بفيسبوك، اليوم الاثنين: تصاعد الصراع بين حزب الله في لبنان وإسرائيل، وذكّرت السفارة بـنصائح السفر التي تشجّع جميع رعاياها على مغادرة لبنان.

وأعاد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أمس الأحد، التذكير بتعليمات وزارة خارجية بلاده بعدم السفر إلى لبنان ومغادرته فورًا.

وجددت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، دعوة رعاياها إلى عدم السفر إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة خارجية بلجيكا، في بيان: نذكّر مواطنينا بالتحذير بشأن السفر إلى إسرائيل والقدس والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وكانت هولندا والسعودية والكويت، قد دعت في أواخر يونيو/حزيران الماضي، إلى مغادرة لبنان، جراء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

تحذيرات من حرب إقليمية

ولاقت تداعيات حادث مجدل شمس تحذيرات عربية من الذهاب إلى حرب إقليمية بالمنطقة، إذ حذرت الخارجية المصرية في بيان أمس الأحد، من أخطار فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، على خلفية أحداث قرية مجدل شمس بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

كما حذرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان مساء الأحد، من التصعيد الخطير في جنوب لبنان، ومن تداعيات إشعال حرب جديدة ضد لبنان.

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم من التصعيد الخطير في جنوب لبنان، ومن تداعيات إشعال حرب جديدة ضد لبنان في ضوء التطورات الخطيرة التي شملت سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس السورية المحتلة، ذهب ضحيته عدد كبير من أهالي البلدة في الجولان السوري المحتل. وحذرت الوزارة من أن… pic.twitter.com/sDkiImKIGV — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 28, 2024

وأكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد أن أي هجوم كبير من قبل إسرائيل على لبنان سيؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة واشتعال حرب إقليمية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات من القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.