نتنياهو غاضب من غالانت بسبب الرد على هجوم مجدل شمس

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه تجاه وزير الدفاع يوآف غالانت بعد الرسالة التي بعث بها الأخير أمس الأحد في خضم المناقشات حول الردود المحتملة على الهجوم في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قال نتنياهو إن الوزير غالانت “حدد اتجاهات العمل ووجه الجهاز الأمني ​​بناء على ذلك”.

وعقب هذا الإعلان، أعرب مقرّبون من نتنياهو عن الغضب من وزير الدفاع، وأبلغوا وزراء في الحكومة بأن غالانت “يريد اتخاذ القرارات وإدارة الحرب بمفرده”.

وبعد هجوم مجدل شمس، أجرى نتنياهو مشاورة أمنية ووعد بأن ترد إسرائيل على ذلك قائلًا “لن نسكت على هذا الأمر، حزب الله سيدفع ثمنا باهظا لم يدفعه من قبل”.

وقال وزير الدفاع غالانت “إن دماء الأطفال الإسرائيليين لن تذهب هباءً، ولن يقوم حزب الله بالتنصل من هذا الحادث بنفيه السخيف. لقد أطلق القذيفة – وسيتكبد الثمن الباهظ على أفعاله”.

גורמים ישראלים לגלי צה"ל אחרי האסון במג'דל שמס: "אנחנו רוצים להכאיב לחזבאללה, אך אין לנו כוונה ללכת למלחמה כוללת"@Doron_Kadosh pic.twitter.com/63O3yUZmSu — גלצ (@GLZRadio) July 28, 2024

ومساء الأحد، فوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، حكومة بنيامين نتنياهو في تحديد “طريقة وتوقيت” الرد على هجوم مجدل شمس التي تقطنها غالبية درزية وأدى إلى مقتل 12 وهو الهجوم الذي اتهمت تل أبيب وواشنطن حزب الله اللبناني بتنفيذه إلا أنه نفى مسؤوليته.

وذكرت مصادر لإذاعة جيش الاحتلال أن إسرائيل معنية بتوجيه ضربة موجعة لحزب الله ولكن لا نية لخوض حرب شاملة.