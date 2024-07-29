“هذه مدرعات غالانت”.. كتائب القسام تبث رسالة موجهة إلى المقاومة اللبنانية (فيديو)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة مصورة، الاثنين، قالت إنها موجهة إلى المقاومة اللبنانية.

وتضمّن الفيديو مشاهد من معارك كتائب القسام مع قوات الاحتلال في رفح، مع التركيز على صور المدرعات الإسرائيلية المدمرة.

وعرض الفيديو تصريحا سابقا لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال فيه إن “الدبابة التي تخرج من رفح يمكنها أن تصل إلى الليطاني”، في إشارة إلى لبنان، قبل أن تأتي مشاهد لتدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية بقذائف مقاتلي القسام.

ثم تظهر رسالة بتوقيع كتائب القسام، تقول “رسالة إلى إخواننا في المقاومة الإسلامية اللبنانية. هذه مدرعات غالانت التي تخرج من رفح، ونحن على يقين أنكم ستكملون المهمة”.

كتـائـب القــ ــســ ــام تبث رسالة مصورة قالت إنها موجهة للمـقـ.ـاومـة اللبنانية تعرض فيها مدرعات إسرائيلية مدمرة في #رفح#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/XBPtuJmcre — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 29, 2024

ويختتم الفيديو بصوت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وهو يتوعد إسرائيل إذا قررت شن حرب على لبنان، قائلا “لن تبقى لكم دبابات”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه “رفع جاهزيته للمرحلة المقبلة من القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان”، في حين نقل إعلام إسرائيلي عن الجيش توقعاته بجولة تصعيد تستمر أياما.

والسبت، قُتل 12 شخصا معظمهم أطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين؛ جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس بمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967.

واتهمت إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عن الحادث، وتوعدت بالرد، إلا أن الحزب نفى.

والأحد، فوّض أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، اتخاذ القرار بشأن طريقة وتوقيت الرد على حزب الله.

وأعلنت شركات طيران تعليق رحلاتها إلى مطار بيروت، في إطار ترقب الرد الإسرائيلي.

واليوم الاثنين، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الرد “سيأتي وسيكون قاسيا”.

وقال نتنياهو في موقع الضربة الصاروخية ببلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل “لن تدع دولة إسرائيل هذا يمر، ولا يمكنها ذلك”.