مقتل شخص.. كاميرا مراقبة ترصد عملية طعن داخل مجمع تجاري شمالي إسرائيل (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص جراء عملية طعن وقعت في مركز تجاري بمدينة كرميئيل شمالي إسرائيل.

وكانت العملية قد أسفرت عن إصابة شخصين، قبل الإعلان عن وفاة أحدهما.

وقال مراسل لشؤون الشرطة هيئة البث الإسرائيلية “تم تحييد المعتدي، وتبحث قوات الأمن عن مشبوهين آخرين مستعينة بمروحية”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أحد المسعفين “المصابان جنديان”.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن التحقيق الأولي كشف أن مُنفذ الطعن هو عربي إسرائيلي من كفر نحف إحدى قرى الجليل الأعلى.

وعادة ما تستخدم إسرائيل مصطلح تحييد للإشارة إلى إطلاق النار على الشخص المستهدَف وإصابته، دون ذكر بقائه على قيد الحياة من عدمه.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وشرعت في عمليات بحث.