إصابتان إحداهما حرجة.. كاميرا مراقبة ترصد عملية طعن داخل مجمع تجاري شمالي إسرائيل (فيديو)

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، جراء عملية طعن وقعت في مركز تجاري بمدينة كرميئيل شمالي إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “أصيب شاب عشريني بجروح حرجة وشاب آخر بجروح خطرة في اعتداء طعن بالمجمع التجاري في كرميئيل، ونُقلا الى مستشفى نهاريا لتلقي العلاج”.

وقال مراسلها لشؤون الشرطة “تم تحييد المعتدي، وتبحث قوات الأمن عن مشبوهين آخرين مستعينة بمروحية”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أحد المسعفين “المصابان جنديان أحدهما حالته حرجة للغاية”.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن التحقيق الأولي كشف أن مُنفذ الطعن هو عربي إسرائيلي من كفر نحف إحدى قرى الجليل الأعلى.

وعادة ما تستخدم إسرائيل مصطلح تحييد للإشارة إلى إطلاق النار على الشخص المستهدَف وإصابته، دون ذكر بقائه على قيد الحياة من عدمه.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وشرعت في عمليات بحث.