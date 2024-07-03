القسام تبث مشاهد لكمين ضد قوة للاحتلال في الشجاعية (فيديو)

كما أعلنت استهداف دبابتين من نوع (ميركفاه) في المخيم الغربي بحي تل السلطان

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مقطعًا مصورًا لإيقاع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين داخل بناية تحصنت بداخلها في حي الشجاعية بمدينة غزة.

ويظهر في المقطع، الذي نشرته كتائب القسام، مساء الأربعاء، التخطيط للكمين ورصد البناية التي تحصنت القوة بداخلها، واستخدم مقاتلو القسام قذيفة (تي بي جي) المضادة للتحصينات في استهداف البناية، قبل استخدام الأسلحة النارية في الهجوم على القوة.

وقال المتحدث في المقطع إنه تم قتل جميع من كان داخل البناية من قوات الاحتلال، مضيفًا أنهم بانتظار قوات النجدة لاستهدفها.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة قصف قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، بقذائف الهاون، وإيقاع عدد من جنوده بين قتيل وجريح بعد مهاجمة مقر قيادة عمليات القوات المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة المناسبة.

وفي رفح، جنوبي القطاع، قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابتين من نوع (ميركفاه) بقذيفتي (الياسين 105) في المخيم الغربي بحي تل السلطان غربي المدينة.