بايدن: كاد النوم يغلبني خلال المناظرة.. و25 نائبا ديمقراطيا بالكونغرس يجهزون لدعوته إلى التنحي

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، بأن أداءه خلال المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب التي جرت الخميس الماضي لم يكن الأفضل، لكنه ألقى باللوم في ذلك على قلة النوم.

وفي كلمة خلال تجمع انتخابي في فرجينيا، ألقى بايدن باللوم في أدائه خلال المناظرة على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بعد رحلتين خارجيتين في وقت سابق من يونيو/حزيران، وقال إن الحملة جمعت 38 مليون دولار منذ يوم المناظرة.

وقال بايدن “الحقيقة أنني لم أكن حذرا. لقد قررت السفر حول العالم مرات عدة، مرورا بنحو 100 منطقة زمنية قبل المناظرة. لم أستمع لطاقم العمل الخاص بي ورجعت، وكاد النوم يغلبني خلال المناظرة”.

وأضاف “هذا ليس عذرا، هو تفسير”.

وكان بايدن قد سافر إلى فرنسا وإيطاليا في رحلتين منفصلتين في غضون أسبوعين الشهر الماضي.

دعوة إلى التنحي

وفي أحدث ردود الفعل بعد المناظرة، أثار ديمقراطيون مؤيدون لبايدن تساؤلات جديدة أمس الثلاثاء بشأن مسعاه للفوز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأصبح النائب لويد دوجيت أول عضو ديمقراطي في الكونغرس يدعو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، بعد أن دافع عنه كثيرون عقب الأداء الضعيف في مناظرة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بايدن يعقد اجتماعا مع حكام ولايات ديمقراطيين اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، ويتحدث إلى المشرعين هذا الأسبوع بعد مناظرة لم تلق استحسانا، ويقدم الاجتماع فرصة للرئيس لطمأنة قيادات حزبه بأنه سليم العقل والجسد على الرغم من المناظرة التي أثارت مطالبات بتنحيه عن ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وقال أحد المسؤولين إن بايدن سيجتمع أيضا مع قادة الكونغرس هذا الأسبوع في إطار سعيه لحشد دعم أنصار الحزب وإخماد الحديث عن ضرورة تنحيه.

وقال مصدر ديمقراطي بمجلس النواب إن 25 نائبا ديمقراطيا بالمجلس يجهزون لدعوة بايدن إلى التنحي إذا ظهر مهتزا في الأيام المقبلة.

وذكر استطلاع لرويترز/إبسوس أُجري عقب المناظرة أن واحدا من كل 3 ديمقراطيين يعتقدون أنه ينبغي لبايدن أن يتراجع عن الترشح.

وتُعَد الاجتماعات جزءا من جهد واسع النطاق لدعم مسعى انتخاب الرئيس لفترة جديدة بعد أدائه المتعثر والمتلعثم خلال المناظرة في أتلانتا.

عليه أن يكون صادقا مع نفسه

وأجرى فريق بايدن اتصالات هاتفية صعبة يومي الأحد والاثنين مع ممولي الحملة البارزين الذين تساءلوا عما إذا كان يجب أن يظل المرشح الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما في السباق الرئاسي.

وعند سؤالها خلال مقابلة مع شبكة (سي بي إس) الإخبارية عن طلب النائب دوجيت، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس “جو بايدن هو مرشحنا. لقد هزمنا ترمب مرة، وسوف نهزمه”.