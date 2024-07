بيان من 12 مسؤولا أمريكيا استقالوا احتجاجا على الحرب: تواطؤ أمريكي لا يمكن إنكاره في جرائم القتل بغزة

اتهم 12 مسؤولا حكوميا أمريكيا سابقا، بينهم يهود، استقالوا بسبب الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إدارة الرئيس جو بايدن “بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره” في قتل الفلسطينيين في القطاع.

وفي بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، قال المسؤولون السابقون إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها.

وأكد المسؤولون أن الغطاء الدبلوماسي الأمريكي والتدفق المستمر للأسلحة إلى إسرائيل “يضمن تواطؤنا الذي لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين المحاصرين في غزة”، وأن “السياسة المتعنتة تجاه غزة تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحياة جنودها ودبلوماسييها”.

كما أوضحوا أن هذه السياسة تقوض مصداقية الولايات المتحدة عالميا، وتسبب ضررا للفلسطينيين والإسرائيليين إضافة إلى الأمن القومي الأمريكي.

لكن موجة الاستقالات غير المسبوقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تؤد بعد إلى تحول كبير في السياسة الأمريكية.

وتزداد الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل في غزة وللدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب التي دخلت شهرها التاسع، وأودت حتى الآن بحياة نحو 38 ألف شخص، وتسببت في أزمة إنسانية.

وتعكس استقالة المسؤولين الأمريكيين بعض المعارضة داخل الحكومة بشأن دعمها لإسرائيل.

كانت مريم حسنين (24 عاما) أصغر المستقيلين، تعمل مساعدة خاصة في وزارة الداخلية، استقالت من منصبها أمس الثلاثاء، متهمة الإدارة بتجريد العرب والمسلمين من إنسانيتهم.

وقالت في بيان “بصفتي أمريكية مسلمة، لا أستطيع الاستمرار في العمل مع إدارة تتجاهل أصوات موظفيها المتنوعين من خلال الاستمرار في تمويل وتمكين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

Maryam Hassanein (24 ans), la première Américaine musulmane et la plus jeune employée du gouvernement nommée par le président américain Joe Biden, démissionne de l’administration, pour protester contre le financement et l’autorisation par l’administration Biden du génocide… pic.twitter.com/WFXGWHm0YK

أعلن رايلي ليفرمور، وهو ضابط سابق في القوات الجوية، استقالته في 18 من يونيو/حزيران، قائلا إنه لا يريد العمل على “شيء يمكن أن يتغير ويُستخدم لذبح الأبرياء”.

وقال لموقع إنترسبت “أعتقد أن التنافر استمر في الارتفاع بصوت أعلى وأعلى. يبدو الأمر وكأنني لا أستطيع فعل هذا بعد الآن”.

استقال ألكسندر سميث، وهو متعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، في أواخر مايو/أيار بعد أن عُرض عليه إنذار نهائي بعد إعداد بحث عن وفيات الأطفال والأمهات الفلسطينيين، إما أن يستقيل أو يُطرد من العمل.

وكتب في خطاب استقالته إلى الغارديان “لا أستطيع القيام بعملي في بيئة لا يمكن فيها الاعتراف بأشخاص معتبرين كبشر كاملين، أو حيث تنطبق مبادئ النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان على البعض، ولكن ليس على الآخرين، اعتمادا على عرقهم”.

محمد أبو هاشم (41 عاما) طيار أمريكي من أصل فلسطيني، فقدَ عمته في غارة جوية إسرائيلية، وأصيب العديد من أقاربه، استقال في 25 من مارس/آذار بعد مسيرة مهنية استمرت 22 عاما.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، قال إنه كان “مؤثرا للغاية” بالنسبة له أن يعلم أن “كمية القنابل التي يتم تزويد إسرائيل بها كانت سبب وفاتها”.

وأضاف “كنت أعلم حينها أنني لا أستطيع أن أكون جزءا من النظام الذي أتاح ذلك”.

"I can’t be part of the system that enabled this," declared Palestinian-American U.S. Airman Mohammed Abu Hashem as he resigned over U.S. complicity in the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/DVLTHnGp0S

استقال هاريسون مان، الرائد في الجيش الأمريكي الذي تم تعيينه أخيرا في وكالة الاستخبارات الدفاعية، في 15 من مايو، وقال في خطاب استقالته المنشور على موقع LinkedIn إن “الدعم غير المشروط تقريبا” الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل “مكّن من قتل وتجويع عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء”.

وشدد مان، الذي ينحدر من عائلة يهودية من أصل أوروبي، على أن عمله “أسهم بلا شك في هذا الدعم”، وقال “لقد سبَّب لي هذا عارا وذنبا لا يُصدَّقان”.

أعلنت ليلي غرينبيرغ كول، المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية الأمريكية، في 16 من مايو، أنها استقالت بسبب دعم الإدارة للهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقالت الأمريكية اليهودية، التي عيَّنها بايدن، إنها انضمت إلى الإدارة من أجل “أمريكا أفضل”، مضيفة “لم يعد بإمكاني بضمير حي الاستمرار في تمثيل هذه الإدارة”.

أعلنت ستايسي غيلبرت، المسؤولة الكبيرة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، استقالتها من الحكومة الأمريكية في أواخر مايو، احتجاجا على مذكرة الأمن القومي رقم 20 (NSM-20)، التي قالت إنه من الخطأ الاستنتاج أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت غيلبرت في مقابلة مع هاف بوست “أنا أعرف الفرق بين الصواب والخطأ. ما حدث في هذا التقرير خطأ، وهذا التقرير يُستخدم لتبرير الاستمرار في القيام بما كنا نفعله”.

"Subject matter experts are absolutely in agreement that Israel is blocking humanitarian assistance. There is no doubt about that."

Stacy Gilbert explains why she resigned over U.S. policy in Gaza & the "patently false" conclusions in a recent State Dept. report. pic.twitter.com/IkPMcOWmXo

— AYMAN (@AymanMSNBC) June 2, 2024